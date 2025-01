Gang novodobých otrokářů nutil Čechy pracovat v McDonaldu: Roman popsal šílené praktiky tyranů

Členové gangu novodobých otrokářů z Česka, kteří od nás vylákali do Británie na 16 lidí, skončili na dlouhé roky v base. Jedna z obětí, Roman L. (45), popsal, co ho po příjezdu do vysněné země, kde si chtěl uspořádat život, čekalo. Bez pasu skončil v mobilheimu, pracoval od nevidím do nevidím a peníze shrábli jeho tyrani. Roman se dodnes bojí jejich příbuzných.