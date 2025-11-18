Chlapečka se strážníci hned ujali a nabídli mu útočiště ve svém služebním autě. „Chlapec mezi vzlyky dokázal říct jen své jméno a třídu. Postupně se ale rozmluvil. Ráno ho prý ke škole odvedl strýc, se kterým žije, protože si myslel, že je běžný školní den. Netušil, že je státní svátek,“ popsali strážníci kuriózní případ.
Poslušný školáček ale zůstal bezradně stát před zavřenou školou v prázdné ulici. Sám se totiž nedokázal dostat zpět domů. „Zpočátku vedl jistě, ale přibližně v polovině cesty se zastavil a s tichým hlasem přiznal, že dál už neví,“ popsali strážníci, kteří mezitím zkontaktovali i vedení školy.
Právě v tu chvíli zazvonil strážníkovi telefon s očekávaným kontaktem na chlapcova otce. Ten potvrdil, že si jej může převzít strýc, který je momentálně v provozovně v centru města.
„Hlídka ho bezpečně odvezla na domluvené místo. Jakmile uviděl svého blízkého, okamžitě se mu vrhl do náruče,“ dodali strážníci. Snad z příběhu zůstane jen veselá příhoda, která se bude v rodině léta vyprávět…
