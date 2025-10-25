Otevírací doba 28. října 2025: Nakoupíte během tohoto státního svátku?
Den vzniku samostatného československého státu 28. října připadne v roce 2025 na úterý. Tento říjnový svátek přitom patří mezi ty, kdy musí velké obchody zůstat zavřené.
Otevírací doba obchodů 28. října
28. říjen je jedním ze státních svátků, během kterých musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Existuje ovšem seznam výjimek, které zavřeno mít nemusí:
- Obchody na vlakových a autobusových nádražích či letištích,
- obchody v nemocnicích a zdravotnických zařízeních,
- čerpací stanice,
- lékárny,
- velkoobchody.
Zároveň nemusí mít obchody zavřeno, pokud je v době svátku vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí, válečný stav nebo stav ohrožení státu.
Na jaké svátky mají obchody zavřeno?
Obchody zůstávají zavřené během osmi státních svátků. Kromě 28. října je zavřeno i na:
- 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
- Velikonoční pondělí (pohyblivé datum)
- 8. květen - Den vítězství
- 28. září - Den České státnosti
- 24. prosinec po 12. hodině - Štědrý den
- 25. prosinec - 1. svátek vánoční
- 26. prosinec - 2. svátek vánoční
Při kterých svátcích mohou obchody zůstat otevřené?
Na rozdíl například od Německa, kde musí být zavřeno během všech státních svátků, je v Česku pět svátků, během kterých zavřeno být nemusí. K těm patří:
- Velký pátek (pohyblivé datum)
- 1. květen - Svátek práce
- 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
- 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
Den vzniku samostatného československého státu
28. října si připomínáme vznik samostatného československému státu. K tomu v tento den na konci první světové války v roce 1918. Ačkoli byl již vznik samostatného Československa vyjednán s USA, Velkou Británií i Francií, přišlo jeho vyhlášení díky náhodě.
Den před vyhlášením samostatnosti Rakousko-Uhersko přijalo požadavky USA a požádalo o zahájení mírových jednání. V první větě nóty zaslané prezidentovi USA Woodrowovi Wilsonovi ovšem tehdejší ministr zahraničí uznal nárok Slovanů na sebeurčení. Nótu o den později získaly a otiskly pražské noviny a davy v Praze si její úvod vyložily jako uznání nezávislosti. Narychlo se tak ještě ten den večer sešel národní výbor, který přijal první zákon nového Československa - o zřízení samostatného československého státu.
Netrvalo ani rok, a z 28. října se stal státní svátek. Po vzniku Československa byl nejdříve převzat zákon o svátcích z Rakouska-Uherska. Zákon, který jako první státní svátek nové republiky zavedl 28. říjen, byl přitom schválen pouhé dva týdny před prvním výročím jejího vzniku.
Za druhé světové války ovšem 28. říjen o svůj status přišel. Po válce se pak stal pouze památným dnem (i ty ovšem byly dny pracovního klidu). V době komunistického režimu byl pak 28. říjen slaven jako Den znárodnění a po nějakou dobu byl dokonce běžným pracovním dnem. Státním svátkem se stal znovu až v roce 1988 u příležitosti 70. výročí vzniku Československa, kdy byl opět jmenován Dnem vzniku samostatného československého státu.
Autorka článku opomněla uvést, že Československo zaniklo v roce 1939.