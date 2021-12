Nouzový stav končící den po Vánocích znamená, že obchody se nemusí řídit omezením provozní doby, a zavřít musí až 26. prosince. Štědrý den sice, stejně jako 1. a 2. svátek vánoční patří k svátkům, kdy musí mít prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno, vzhledem k nouzovému stavu se ovšem prodejny musí řídit pouze na poslední z jmenovaných svátků. To by mohlo změnit rozhodnutí nové vlády. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že navrhne, aby obchody zůstaly zavřené ve stejném čase, jako v jiných letech.

Vánoční svátky a Štědrý den

Vánoční svátky v roce 2021 vycházejí na víkend. Štědrý den 24. prosince bude v pátek, 1. svátek vánoční 25. prosince v sobotu a 2. svátek vánoční 26. prosince v neděli.

Štědrý den je státním svátkem teprve od roku 2000. Od roku 1990 byl dnem pracovního klidu. V předchozích letech byl ovšem normálním pracovním dnem. Oproti tomu 1. a 2. svátek vánoční byly dny pracovního klidu už od dob Rakouska-Uherska.

Otevírací doba o Vánocích

Vzhledem k nouzovému stavu, který bude v Česku trvat do 25. prosince neplatí pro obchody na Štědrý den a 1. svátek vánoční žádné omezení, to se ovšem může změnit. Omezení by rád navrhnul ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nová vláda bude o opatřeních do konce roku jednat ve středu 22. prosince.

Velká část řetězců ovšem plánuje zavřít své prodejny od dopoledne 24. prosince do 26. prosince bez ohledu na nouzový stav. Mimo nouzový stav musí velké obchody zavřít nejpozději v poledne 24. prosince.

Otevírací doba supermarketů na Štědrý den

Největší řetězce supermarketů se ovšem rozhodly vyjít svým zaměstnancům vstříc ještě více, než jim ukládá zákon o otevírací době. Podívejte se na otevírací doby supermarketů 24. prosince:

BILLA – otevřeno do 12:00

– otevřeno do 12:00 Albert – otevřeno do 11:45

– otevřeno do 11:45 Kaufland – otevřeno do 11:45

– otevřeno do 11:45 Globus – otevřeno do 11:30

– otevřeno do 11:30 Lidl – otevřeno do 11:30

– otevřeno do 11:30 Makro – otevřeno do 11:30

– otevřeno do 11:30 Tesco – otevřeno do 11:00

– otevřeno do 11:00 PENNY Market – zavřeno

Rozvozové časy online hypermarketů

Pokud jste zvyklí nákupy jídla řešit spíš online, můžete nakupovat i během svátků. Podívejte se na časy, kdy během svátků rozváží nákupy online hypermarkety:

Rohlík.cz

Štědrý den (24. 12.) – 05:00-14:00

1. svátek vánoční (25. 12.) – zavřeno

2. svátek vánoční (26. 12.) – 07:00-23:00

Košík.cz

Štědrý den (24. 12.) – 05:00-14:00

1. svátek vánoční (25. 12.) – zavřeno

2. svátek vánoční (26. 12.) – 07:00-23:00

Kdy musí mít obchody zavřeno v roce 2022

1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu

18. dubna – Velikonoční pondělí

8. května – Den vítězství

28. září – Den české státnosti

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

24. prosince po 12. hodině – Štědrý den

25. prosince – 1. svátek vánoční

26. prosince – 2. svátek vánoční

Během těchto svátků musí zůstat obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené. Zavřené musí být zároveň i zastavárny, bazary a zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů a to bez ohledu na velikost jejich prodejní plochy. Omezení bylo zavedeno Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě z roku 2017.

Na co omezení otevírací doby neplatí

obchody na vlakových nebo autobusových nádražích, na letištích, nebo ve zdravotnických zařízeních

benzinové pumpy

lékárny

velkoobchody

Omezení neplatí ve chvíli, kdy je vyhlášen nouzový stav

Svátky, kdy jsou obchody otevřené