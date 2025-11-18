„Šlo o nešťastnou náhodu. Na kolegu vylítly dveře. Narazil do nich a sklo se pak na něj vysypalo,“ uvedla pro novinky.cz zaměstnankyně plzeňského podniku.
Střep ale číšníka zle poranil, na místo vyjela záchranka. „Utrpěl závažné poranění hrudníku od porušené skleněné výplně dveří,“ řekla mluvčí záchranky Karolína Korčíková.
Po prvotním ošetření byl muž transportován na urgentní příjem FN Plzeň. Policie na místě zjistila, že se nejedná o žádné protiprávní jednání a případem se dále nezabývá.
VIDEO: Hasiči tři hodiny vyprošťovali v Ostravě dělníka, kterého zavalila zemina ve výkopu. (únor 2025)
Hasiči tři hodiny vyprošťovali v Ostravě dělníka, kterého zavalila zemina ve výkopu. HZS Moravskoslezského kraje