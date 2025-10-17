Do kamenolomu vyjížděli policisté a záchranáři ve čtvrtek dopoledne. „V půl desáté jsme přijali oznámení o explozi střelného prachu v lomu u Nebílovského Borku, při které došlo k pracovnímu úrazu muže,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Lékař vážně poraněného střelmistra ošetřil a policie provedla test na omamné látky. Ten vyšel pozitivní! Mělo jít o kokain.
„Na místě jsme ošetřili muže, který při manipulaci s výbušnou látkou utrpěl po jejím vznícení závažné poranění horní končetiny. Pacienta jsme ve stabilizovaném stavu převezli na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Luboš Bouček. Případ šetří policie.
