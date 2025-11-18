Přímo na náměstí Svobody v Plané se v úterý dopoledne odehrála vážná nehody. Řidič náklaďáků při couvání patrně přehlédl chodce a srazil ho.

Senior utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho záchranka převezla na urgent FN v Plzni.

Ilustrační foto

Policie vyšetřuje, jak k nehodě došlo. Není zatím jasné, zda šel senior po chodník nebo po vozovce. „Dechová zkouška u řidiče nákladního mercedesu byla negativní, u chodce nešla vzhledem k jeho zdravotnímu stavu provést,“ uvedla mluvčí policie Iva Vršecká. V nemocnici mu tak bude odebrána krev.

