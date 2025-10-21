Dcera pohřbila přeživší holocaustu na zahradě: Pak za ni pobírala dávky
Izraelská policie zadržela ženu kvůli podezření, že svou 93letou matku a přeživší holokaustu pohřbila na zahradě, aby mohla nadále pobírat její sociální dávky. Informovala o tom izraelská média.
Vyšetřování podle policie začalo poté, co příbuzní vyjádřili obavy o stav seniorky, neboť od dcery dostali protichůdné informace. Vyšetřovatelé nakonec dceru i s jejím partnerem zadrželi kvůli odporujícím si výpovědím včetně tvrzení, že seniorka zemřela loni v dubnu a byla pohřbena v jiném městě kvůli válce v Pásmu Gazy.
„Po několik týdnů trvajícím vyšetřování se policii podařilo najít tělo zesnulé ve tři metry hluboké jámě na zahradě domu v (severoizraelském) Karmielu,“ uvedla policie v prohlášení.
Policisté zjistili, že tělo ukryl ženin partner, a muž si kvůli tomu ve vazbě vzal život. Žena, která za svou matku pobírala příspěvek pro přeživší holokaustu a sociální dávky, čelí obvinění z podvodu, zasahování do policejního vyšetřování a z neoznámení úmrtí.
