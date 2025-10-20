Krvavé drama v Úvalech: Žena při hádce pobodala manžela, skončil v nemocnici
V Úvalech u Prahy vyvrcholila v neděli večer manželská hádka pobodáním dvaašedesátilého muže, skončil v nemocnici. Policisté zadrželi jeho o dva roky mladší manželku. Zraněný nemá být v ohrožení života.
Žena měla bodnout svého muže do břicha. Policisté ji zadrželi, je podezřelá z pokusu o těžké ublížení na zdraví, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.
Případ se stal v rodinném domě. „Žena, ročník 1965, po předchozí hádce bodla svého manžela,“ uvedl Truxa.
Záchranáři muže s bodným zraněním převezli do nemocnice. „Podezřelou ženu jsme na místě zadrželi a nyní s ní provádíme úkony trestního řízení,“ dodal mluvčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.