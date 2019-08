Matka zavraždila dcerky (†3 a †1,5) kvůli sexu: Na pohřbu se vesele smála, tvrdí babička dětí

Louise Portonová pocházející z města Rugby v centrální Anglii vychovávala dvě dcerky Lexi a Scarlett. Třiadvacetiletá žena, která se živila jako prostitutka a pornomodelka, byla naprosto posedlá sexem. Závislost na sexu byla také důvodem, proč se Louise rozhodla k nejhoršímu činu.

V lednu minulého roku zavraždila svou tříletou dceru Lexi! „Něco jí přeskočilo v hlavě. Stala se z ní zrůda, moje úžasná malá holčička se změnila,“ uvedla Sharon, matka Louise, pro DailyMail. „Už to není to šťastné, milující děvče, které jsem vychovala. Už ji nepovažuji za svou dceru,“ dodala Sharon, která je v šoku z toho, co její dcera dokázala učinit.

Matka (23) zavraždila dcerky (†1,5 a 3) protože jí překážely v sexu: Jejich oblečení pak nabízela v bazaru

Pouhých osmnáct dní poté, co udusila Lexi, se Portonová rozhodla, že sprovodí ze světa i svou mladší dceru Scarlett. Krkavčí matka vraždu své nejmladší dcerky neváhala o svém úmyslu říci i své mámě.

„Po smrti Lexi Louise řekla, že Scarlett bude další na řadě. Byla to výhrůžka. Už si plánovala, co provede,“ uvedla Sharon a dodala, že po smrti Lexi a dva dny před smrtí Scarlett, se s dcerou setkala na pohřbu. Při smutečním obřadu prý slyšela Portonovou, jak se směje.

Téhož večera, kdy zavraždila Scarlett, měla Portonová psát dalšímu muži, od kterého chtěla peníze. Prý na to, aby svou dcerku mohla vzít do nemocnice. „Je šance, že bys na můj účet vložil třicet liber na benzín, abych vzala mou dceru Scarlett do nemocnice?“ bylo ve zprávě. Muž jí odpověděl, ať zavolá sanitku a neztrácí čas. Jenže Portonová to samozřejmě neudělala. Namísto toho Scarlett zabila.

Po smrti holčiček Portonová jejich oblečení prodávala na sociální síti. Osm měsíců po jejich smrti na Facebook napsala cynický vzkaz. „Maminčini andílci mi byli odebráni příliš brzy. Nikdy na vás nebude zapomenuto. Odpočívejte v pokoji.“ Blízký přítel Portonové u soudu uvedl, že téměř každý víkend dávala děti jejich otci, aby mohla jít s kamarády do klubů. Soud ženu za vraždu dětí poslal na třiadvacet let za mříže.