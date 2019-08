Poslední chvíle ubodaného boxera Petra (†45): Proboural se sklem, krvácel ze slabin, líčí jeho matka

Syna jí podle všeho ubodala snacha Zuzana. Ona však podle svých slov necítí nenávist a hrozný čin jí odpustila. Matka zavražděného boxera Petra Kosára (†45) Jana (69) promluvila o tom, co se stalo. Je ráda, že se bude starat o vnuka Matěje (10), kterého jí sociálka svěřila do péče.

„Odpustila jsem jí. Necítím k ní nenávist ani hněv. Jen obrovský smutek. Pro ni bude největším trestem, když procitne a uvědomí si, co spáchala,“ řekla Jana webu Pluska.sk. Podle ní Zuzana, která je obžalovaná z vraždy Petra, musela jejího syna bodnout ve spánku.

Zuzana ho prý provokovala

„On byl chlap jako hora, měl výšku 185 centimetrů a vážil sto kilo. Ona je malé tintítko. Vždyť kdyby ji silněji držel, tak by jí ublížil. I proto se musel vždy pořádně ovládat, když ho provokovala," vzpomíná na bouřlivý vztah dvojice během posledních tří let. O konci svého syna se dozvěděla od záchranářů.

„Když ho píchla, ještě zamkla dveře do pokoje. On se, chudák, snažil přivolat pomoc. Těžce raněný rozbil skleněnou výplň na dveřích, musel přelézt do druhého pokoje, kde měl telefon. Rozbitými úlomky skla si pořezal slabiny. Všude byla krev. Když přijeli záchranáři, už upadl do bezvědomí,“ smutní Jana.

Manželka byla celá od krve

Peter zemřel v neděli ráno v nemocnici v Michalovcích, kam ho přivezli ve vážném stavu. Zuzana utekla, podle Petrovy mámy zbraň zahodila. Nad ránem ji našli policisté opilou na hřbitově. „Byla celá od Petrovy krve," líčí Jana. Vnuk Matěj přitom prý babičce říkal, že se něco stane.

„Říkal mi, babi, mám zlé tušení, že se něco stane a nebudu tomu mocizabránit,“ popsala. V současné době je hoch v péči psychologů, kteří mu postupně sdělují pravdu. Sociálka rozhodla po rozhovoru s ním, že bude umístěn do péče babičky Jany. Jeho druhá babička se k případu nevyjádřila.