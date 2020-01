„Nevím, proč si vybral zrovna mě. Nemyslela jsem si, že mě tohle někdy potká. Vlastně ty dny, co se to vyšetřovalo, jsem byla dost v krizi, nemohla jsem z toho ani spát,“ řekla drobná brunetka TV Nova. Únosce si ji náhodně vytipoval kolem osmé hodiny. Zvrhlý únosce znásilňoval batůžkářku (26) v prasečím chlívě: Držel ji na řetězu a hrozil jí smrtí

„Sledoval mě už od školy, šla jsem krokem, to auto pořád za mnou. Sledoval mě přes celé město až domů a přepadl mě přímo před barákem, i když jsou tam bezpečnostní kamery. Přijel co nejblíže ke mně a chtěl mě zatáhnout do auta,“ popsala dívka pokus o únos.

Unikla díky kopancům

„Dal mi ruku přes pusu, druhou okolo rukou a tahal mě do auta. Já jsem křičela jenom slovo ‚Ne!', ať mě pustí, ať mě nechá být!" pokračovala dívka s tím, že se začala bránit. Muži zasadila loktem ránu pod žebra. Pak se několika dobře mířenými kopy dostala z únoscova sevření.

Při útěku si všimla, že má muž v autě připravené provazy. „Nevím, jestli mě chtěl zatáhnout do auta a co by se tam asi odehrálo, nebo jestli mě chtěl někde zabít v lese… Mohu si jen představovat, co by se dál dělo,“ uvažovala dívka nad tím, co se mohlo stát, kdyby neutekla.

Okamžitě věděla, že je to on

V pátek 17. ledna šla identifikovat pachatele. Vyšetřovatelé mezitím zajistili dost důkazů o tom, o koho se jedná. Když byla dívce předložena jeho fotka, okamžitě poznala, že jde o muže, který ji chtěl unést.

„Když vyjela ta fotka s ním, tak se mi rozbušilo srdce a hnedka jsem věděla, že to je on,“ popsala děsivý okamžik. „Bylo to na ní vidět, úplně se zatáhla do sebe, udělalo se jí až mdlo,“ popsal situaci vyšetřující kriminalista.

Únosce spáchal sebevraždu na Vysočině