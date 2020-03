Muž ve městě Něja v ruské Kostromské oblasti dívku zastavil, popadl ji a donutil ji vlézt do kufru svého vozu Chevrolet Cruze, uvedl Mirror s odkazem na Vyšetřovací výbor Ruské federace. To vše se navíc stalo za bílého dne!

Rozjelo se obrovské pátrání, kterého se kromě policistů zúčastnily tucty dobrovolníků. Dívka byla nalezena o den a půl později v dřevěném domě únosce. Ten ji schoval do svého rozkládacího gauče, ale naštěstí se v něm Táňu podařilo najít.

Dívka okamžitě potřebovala pomoc psychologa

Táňa byla děsivým zážitkem hluboce traumatizovaná, ale naštěstí nebyla fyzicky zraněna. Policie zveřejnila její fotografii v dece na osudném gauči jen několik minut poté, co ji policie objevila. Není divu, že nutně potřebovala odbornou terapeutickou pomoc.

Táňa byla převezena do nemocnice, kde se jí udělalo lépe. Nyní už se shledala znovu se svou rodinou. Únosce policii při rekonstrukci zločinu na figuríně ukázal, jak dívku donutil k nástupu do auta. Do kufru ji doslova dokopal nohou.

Unesl ji, když šla ze školy domů