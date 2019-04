Hrůzné video: Úchyl odtáhl školačku (12) do lesa! Zachránila se na poslední chvíli

Nejhorší můra všech rodičů! Neznámý muž unesl v anglickém Leedsu teprve dvanáctiletou dívku, když šla zrovna do školy. Pak s ní zamířil do lesa. Únosce se podařilo natočit na video a nyní po něm usilovně pátrá policie, která hledá další svědky dramatického incidentu.

Dívenka byla zrovna na cestě do školy, když ji mladý muž chytil kolem pasu a začal odnášet do lesa. Ona se bránila, seč jí síly stačily. Školačce se nakonec podařilo ze sevření únosce vysvobodit a utéct do bezpečí.

Svědkyně natočila únosce

Útočníka natočila nejenom průmyslová kamera, ale z kolemjedoucího vozu i svědomitá žena. Když si muž uvědomil, že je natáčen, vzal nohy na ramena. Podle policie je celá událost velmi pobuřující. S žádostí o pomoc se obrátila na veřejnost.

„Okolnosti tohoto incidentu jsou viditelně velmi znepokojující a my potřebujeme urgentně tohoto muže ukázaného na záběrech identifikovat,“ prohlásil podle britského deníku The Mirror detektiv-inspektor James Entwistle, který je pověřen vyšetřováním.

