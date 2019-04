Zuzanu unesl Stanislav, proti kterému svědčil její manžel. Při její záchraně pomohli policejní psi

Když Tomáš zjistil, že jeho žena zmizela a našel její prázdné auto, okamžitě zkontaktoval policii, která na jeho podnět začala Zuzanu hledat. „Když jsem viděl opuštěné auto, tušil jsem, že se stalo něco zlého. Okamžitě jsem zalarmoval všechny záchranné složky,“ řekl manžel unesené ženy slovenskému webu Pluska.sk.

Podezření vzbudila stopa po střelbě

Ze začátku to vypadalo, že jde o běžnou dopravní nehodu. Vše se pak po příjezdu policejní hlídky zdramatizovalo, protože strážci zákona našli na palubní desce viditelnou stopu po střelbě. Na místo proto byli přizváni i psovodi se cvičenými psy. Zuzanu však nenašli ani v dědině ani v polích.

Tomáš pomohl policistům tím, že jim řekl důležitou věc. Vyslovil totiž podezření, že jeho manželku mohl unést Stanislav L. Poskytl také informace, kde by se mohl se Zuzanou nacházet. Spor mezi muži vznikl poté, co byli manžel a jeho bývalý soused, kamarád a dokonce i příbuzný obviněni z podplácení a případ nedopadl tak, jak očekávali.

Odsouzen byl Tomáš, nikoliv Stanislav

Podle mluvčí banskobystrického soudu Kataríny Kudjakové byl Tomáš odsouzen na dva roky s podmínečným odkladem na tři roky. „Obžalovaného S. L. soud z obžaloby osvobodil, protože nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byl obžalovaný," dodala mluvčí.

I když z rozsudku vyplývá, že hůře dopadl Tomáš, není jasné, nakolik se jeho svědectví dotklo Stanislava, že se rozhodl pro únos Zuzany. Tomáš potvrdil, že proti únosci vypovídal v jisté věci, ale nechtěl specifikovat, o co šlo. Podle prokurátora, který nechce být jmenován, bude Stanislav nejspíš obviněn z vyděračského únosu.

Únosce po Zuzaně vystřelil

„Pokud mu prokážou vinu, za mřížemi si posedí 8 až 15 let," prohlásil odborník. Zuzana novinářům popsala příběh, který by nikdo nechtěl zažít na vlastní kůži. Ve středu ráno, když vyrazila do práce, ji před obcí Senné zablokoval muž se zbraní v ruce. Vystřelil po ní, ale naštěstí ženu nezranil. Střela, kterou vypálil, zasáhla palubní deska a spustila airbag.

„Vystoupila jsem. Dal mi na ruce pouta, musela jsem si sednout do jeho auta, kde mě připoutal k řetězu. Potom jsme jezdili všude možně, po polích,“ prohlásila Zuzana. Únosce přitom nepoznala. Žena, které musela být podána utišující injekce, si vzpomenula, že muž neútočil, ale neustále vyhrožoval.

Útočník se sám chtěl zabít

Vystrašilo ji jeho děsivé střídání nálad. „Jednou mě chtěl pustit, za chvilku řekl, že nikam nepůjdu. Nejdřív jsme zastavili u domu. Rozkázal mi vystoupit, vešli jsme dovnitř, připoutal mě k radiátoru. Byl velmi psychicky labilní. Dokonce si přikládal zbraň k hlavě, že se zastřelí," popsala okamžiky plné děsu a hrůzy.

Poté ji posadil opět do auta, přičemž jí sundal pouta. Zavezl Zuzanu k areálu družstva, kde byla dvojice později nalezena. Když k ní přišli policisté, únosce spal, dokonce chrápal. „Policisté vykřikli: Ruce nahoru! Já jsem je tišila, protože sem se bála, že se probudí a začne střílet,“ uvedla Zuzana.

