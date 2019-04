Zuzku (43) držel Stanislav (34) hodiny spoutanou! První foto po zatčení

To, co prožila Slovenka Zuzana E. (43), by na vlastní kůži nechtěl okusit nikdo. Ženu u obce Senné unesl ozbrojený maniak Stanislav L. (34), který se chtěl děsivým činem pomstít jejímu manželovi. Dokonce po ní střílel ze samopalu! Zuzana strávila ve spárech únosce dlouhých 10 hodin. Naštěstí ji policie za pomoci vycvičených psů vypátrala. Toto jsou dramatické záběry její záchrany.