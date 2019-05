Proč se dívka zřítila z 80metrové vyhlídky? Spolužáci promluvili

Celé Slovensko kroutí hlavou a stále zůstává v šoku poté, co se mladá studentka Johanna (16) zřítila z osmdesátimetrové vyhlídky na bratislavském mostě Slovenského národního povstání. Jen velkým štěstím přežila. Co ale vedlo k tragickému pádu? Nebo se snad jednalo o skok? Spolužáci z gymnázia možná vědí, co za tím bylo.