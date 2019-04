Ženu (61) při vyměňování pneumatiky přepadl gang: Brutálně ji zbili a znásilnili!

Když Charise Thompsonová (61) zastavila v Texasu u silnice, aby vyměnila pneumatiku, ani v nejhorším snu by ji nenapadlo, že za chvíli bude bojovat o život. Za jejím autem totiž zastavilo černé nákladní auto, z něhož vyskočila skupina mužů. Charise mučili, hromadně znásilnili a vyvrtali jí díry do kotníků, za které ji chtěli pověsit!

V roce 1981 jela Charise Thompsonová se svým čtyřletým synem k její mámě, aby společně oslavili Den díkůvzdání. Na cestě mezi texaskými městy Freer a Laredo však musela zastavit u silnice a vyměnit pneumatiku. Poté, co vystoupila z auta, za ní zastavil nákladní vůz, z něhož vystoupilo šest mužů. Bezbrannou Charise naložili do dodávky a odjeli. Jejího syna, který spal ve voze, si naštěstí nevšimli.

„V roce 1981 jsem byla napadena skupinou mužů, když jsem vyměňovala pneumatiku u silnice v Texasu. Odvezli mě pryč, za což jsem ráda, protože můj čtyřletý syn spal v autě,“ popsala Charise na facebooku. Poté, co s ní dojeli na odlehlé místo, ji hromadně znásilnili a mučili. „Bili mě pěstmi, botami a železnými tyčemi, přivázali mě k nárazníku jejich vozu a vláčeli mě,“ uvedla pro britský deník The Sun. „Snažili se mi vyvrtat díry do kotníků. Měli hák (používaný při porážce zvířat - pozn. red.). Zjevně mě chtěli pověsit jako poražené zvíře, ale nedokázali mi provrtat kotníky,“ dodala.

„Poté, co mě znovu udeřili tyčí do hlavy, jsem nehybně ležela a snažila se ani nedýchat,“ řekla Charise. Díky tomu zřejmě vyvázla živá. Útočníci si totiž patrně mysleli, že je po smrti. „O několik hodin později mě nechali ležet v odvodňovacím kanálu se čtrnácti zlomenými kostmi, vykopnutými a zlomenými zuby, frakturou lebky a vyvrtanými dírami v kotnících,“ napsala do svého příspěvku na sociální síti.

„Ležela jsem tam ještě dlouho poté, co odjeli, bála jsem se, že se mohou vrátit. Pak jsem si uvědomila, že musím pomoci mému synovi, protože jsem dostala strach, že by se mohli vrátit k mému autu,“ dodala pro The Sun. „Chvíli jsem se plazila a pak, když už jsem nemohla dál, jsem zavřela oči a modlila se za smrt. Ale poté jsem viděla synovu tvář, a to mě donutilo vstát a pokračovat,“ řekla Charise, které se nakonec podařilo doplazit k ranči.

Po propuštění z nemocnice se Charise rozhodla, že opustí Texas. Policii se podařilo dopadnout pouze jednoho z pětice útočníků. Se synem se přestěhovala do Wyomingu, kde začala pomáhat ženám, které se také staly oběťmi násilí. „Pomáhat jiným dostat se z pozice oběti k přeživšímu, bylo pro mě tou největší pomocí a můj opravdovým lék,“ uvedla a dodala, že také proto svůj příběh sdílí na sociální síti, aby pomohla ostatním, kteří se bojí o svém traumatu mluvit.