Miriam (†26) odjela na dovolenou do Thajska: V exotickém ráji ji brutálně znásilnil a zavraždil zdrogovaný mladík (24)

Miriam Beelte (†26) cestovala sama po Thajsku. Dovolená v oblíbené turistické destinaci však pro mladou Němku skončila tragicky. Její tělo našel náhodný kolemjdoucí zahrabané v listí. Dívku brutálně znásilnil a zavraždil mladík Ronnakorn Romruen (24) poté, co s ním odmítla mít sex.

Miriam Beelte se vydala sama objevovat svět. Odvážná dívka pocházející z německého města Hildesheim vyrazila do Thajska. Přesto, že úřady často varují před cestou do této asijské země, Thajsko je oblíbenou turistickou destinací a to hlavně pro sólo cestovatele, jakým byla i mladá Miriam. Podle informací DailyMailu jen mezi lety 2016 a 2018 v Thajsku potkala smrt 60 Britů! Smrt většiny z nich nebyla navíc objasněna.

Šestadvacetiletá dívka nejprve trávila dovolenou poblíž města Pattaya, ovšem nehodlala zůstat jen na jednom místě, a tak vyrazila lodí do Koh Sichang. Tam si pronajala motorku a narazila na místního muže Ronnakorna Romruena. Čtyřiadvacetiletý mladík dívku pronásledoval a chtěl po ní, aby s ním měla sex, což Miriam odmítla. Ronnakorn ji však nadále pronásledoval a nakonec znásilnil na odlehlém místě v lese. Ze strachu, že Miriam půjde na policii, vzal kámen a udeřil ji několikrát do tváře. Poté vzal její tělo a zahrabal ho listím. Ráno šel však kolem kolemjdoucí a těla si všiml. Policie po několika hodinách Ronnakorna vypátrala a zatkla ho. Ten se nakonec k otřesnému činu přiznal.