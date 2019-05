Novomanželé v Táboře souložili v autě: Strážníci sex vyřešili domluvou

Milenci dali průchod vášni minulý týden večer na parkovišti před obytným domem v ulici Pod nemocnicí v Táboře. Sexuální radovánky jednu z obyvatelek natolik pohoršily, že přivolala městskou policii a žádala vykázání hlavních aktérů.

„Při kontrole jsme zjistili, že se jedná o novomanžele. Za své jednání se omluvili. Doporučili jsme jim, aby si přeparkovali. Manželé odjeli pokračovat ve své činnosti do svého bytu,“ řekl mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek. Úsměvná zpráva, která se objevila i na internetu, rozdělila obyvatele města na dva tábory.

Zatímco někteří se podivovali nad nemravností páru, většina pro jejich aktivitu měla pochopení. Za všechny příznivce sexuchtivé dvojice to nejvýstižněji vyjádřil Libor K. „Spontánnosti a vášně není nikdy dost. Přeji těm udaným novomanželům, ať jim ta chuť jeden na druhého vydrží navěky,“ napsal.

V autě je to nepohodlné

Sexuolog Ondřej Trojan na sexu v autě nevidí nic závadného. „Mně to přijde nepohodlné, já to v autě nikdy nedělal. Ale traduje se, že celá jedna generace Američanů byla počata na sedadle Fordu T. (prvního masově vyráběného automobilu – pozn. redakce),“ uvedl Trojan.

Ze sexuologického hlediska je jedno, kde má dvojice pohlavní styk, pokud ho oba aktéři provádějí dobrovolně. „Samozřejmě dělat to za bílého dne v autě na hlavní třídě není to pravé. Jsou lidé, pro které je vzrušující, že je někdo uvidí. Proto se milují například v parcích. Ale při milování jde o intimní akt a tak by to mělo zůstat,“ řekl sexuolog.

A co by radil zamilovaným dvojicím, které pocítí náhlou touhu? „Vždycky je nějaká možnost se oddat aktu v ústraní. S autem můžete popojet do lesa. Chvilka čekání může sexuální touhu zvýšit. Teď se objevilo na youtube video, kde se dvojice oddává sexu za jízdy v samořízeném autě. Oni to naštěstí přežili, toto bych ale rozhodně nedoporučoval,“ dodal Ondřej Trojan.

Na sex s tolerancí

Táborští strážníci večerní souložení v autě pod okny bytového domu vyřešili domluvou. „Vnímáme to z pozice tolerance. Manželé nic neničili, nepoškozovali. Začíná být teplé počasí a tyto případy se stávají,“ uvedl šéf strážníků Petr Svoboda. Přestupek proti veřejnému pořádku by to byl ve chvíli, kdy by se našla skupina více různých osob, které by to pohoršovalo.

V případě veřejného pohoršení lze udělit na místě pokutu do dvou tisíc nebo ve správním řízení až 10 tisíc korun. „Tady je namístě zdravý lidský rozum. Jiná situace by byla, kdyby se tak dělo za bílého dne třeba před základní školou. Tam by nesli následky za své protiprávní jednání,“ dodal Svoboda.