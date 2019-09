Únosce poslal rodině otřesné video: Dívka s provazem kolem krku křičí o pomoc

Destiny Rose před měsícem záhadně zmizela ze svého domu na Floridě. Po dívce se rozjelo pátrání, ovšem jako by se po ní slehla zem. Její teta Shanna Champion před několika dny náhle obdržela videohovor, v němž uviděla svou šestnáctiletou neteř svázanou k židli s provazem kolem krku!

Destiny Rose bydlela na Floridě v domě pro dívky, které utrpěly trauma či prožily jinou těžkou emoční zkušenost. Z domu náhle koncem srpna zmizela. Nenechala po sobě žádný vzkaz, nic nikomu neřekla. Její teta, která se podle informací The Mimai Herald jmenuje Shanna Champion, kontaktovala policii a po šestnáctileté dívce se rozjelo pátrání. Strážci zákona vydali zprávu, že se pohřešuje dívka s blond vlasy a modrýma očima. V den zmizení na sobě měla bílou košili, černé sako a červené kalhoty. Po dívce však ani stopa.

To se změnilo minulý týden, kdy její teta obdržela podivný videohovor na sociální síti instagram. Poté, co hovor přijala, na obrazovce uviděla Destiny! Dívka byla přivázaná k židli a měla provaz kolem krku. S hrůzou v očích křičela o pomoc. Na obrazovce se náhle objevil i muž. „Kdybyste se o ni opravdu starala, byla byste tady, abyste jí pomohla,“ řekl. Shanna to okamžitě nahlásila na policii a muže popsala jako Hispánce, kterému mohlo být něco mezi dvaceti až třiceti lety.