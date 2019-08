Příběh zmizení Nory Quirinové (15) sledoval do poslední chvíle bez nadsázky téměř celý svět. Když pak policie po deseti dnech pátrání konečně objevila její mrtvé tělo v džungli asi dva kilometry od místa, kde s rodinou trávila dovolenou, vyvstaly otázky, co se dívce vlastně přihodilo.

Pitva nakonec odhalila, že Nora zemřela po cirka týdnu stráveném v džungli. Byla hladová a ve stresu, z čehož jí pravděpodobně praskla střeva. Příčina smrti? Vnitřní krvácení.

Dívka prý ležela nahá a schoulená, jako by prý spala. Policie tak měla jasno a rodičům Meabh (45) a Sebastianovi (47) sdělila, že jejich dcera s největší pravděpodobností nezemřela rukou nikoho cizího. Nora se prý prostě a jednoduše ztratila v džungli, když v noci 4. srpna vylezla oknem dovolenkové vily a už se nedokázala vrátit zpět. Rodina o tom silně pochybuje a stále má za to, že jejich dceru někdo unesl. Pro toto podezření má hned několik důvodů.

Jak mohla Nora odejít sama?

První otázka se vzhledem k okolnostem přímo nabízí. Ano, děti z domova utíkají často a mnohdy nepřemýšlejí, když se rozhodnou pro nějakou lumpárnu a o to více v pubertálním věku okolo 15 let. Nora ale byla jiná. Narodila se s Patauovým syndromem, měla zmenšený mozek a byla mentálně zaostalá. Vyžadovala dennodenní péči a od svých rodičů se nehnula prakticky na krok. Podle přátel rodiny je extrémně nepravděpodobné, že by se vydala uprostřed noci do tak nebezpečného místa, jako je džungle a navíc bez oblečení.

„Byla stydlivá , rychle se vyděsila. Navíc byla po osmnáctihodinové cestě unavená. Nebyl jediný důvod, proč by sama opouštěla resort, a to navíc nahá a oknem. Nechápeme to,“ nechali se slyšet příbuzní rodiny žijící v Paříži.

Proč dívku nenašli dříve?

Proč dívku nenašli dříve?

Pátrání po patnáctileté teenagerce se rozjelo během 4. srpna a postupem času se do něj zapojovalo víc a víc dobrovolníků, které hnala i odměna za nalezení, v přepočtu asi 275 tisíc korun. Nakonec po Noře pátraly stovky lidí, drony, psi i vrtulník s termovizí a deset dní nic nenašli. Nořino tělo přitom leželo pouhé dva kilometry od hotelu v oblasti známého vodopádu na dobře viditelném místě. Mohl někdo tělo do oblasti přinést?

Otázky ohledně smrti Nory měla zodpovědět soudní pitva, ale ukazuje se, že její výsledky klid rodině nepřinesly. Ba naopak, vnesly jim do hlav ještě více pochyb. I proto se teď čeká na výsledky DNA testů, které by mohly odhalit, zda se s Norou někdo setkal ještě po jejím zmizení.