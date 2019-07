Táta ztraceného Honzíka Nejedlého zemřel na rakovinu! Na syna čekal marně až do smrti

Marně po celém světě hledal ztraceného syna. Nedávné rozhodnutí ústavních soudců, že rodiče 21 let pohřešovaného Honzíka Nejedlého (v době zmizení 9 let) mají právo nahlédnout do policejního spisu, by jeho otce Marcela (†44) potěšilo. Už se toho ale nedožil. Před smrtí se však svěřil se svým trápením Blesku.

Když 17. ledna 1998 Marcel Nejedlý odešel ráno do práce, netušil, že svého synka už nikdy neuvidí a nikdy se nedozví, co se s ním stalo. Zbytek života věnoval pátrání po něm a nevzdával se naděje, že se s ním ještě někdy setká. „Šance, že se Honza někde objeví, je samozřejmě mnohem menší než před lety, ale naději pořád mám,“ svěřil se Blesku v roce 2013. Bylo to 15 let od Honzíkova zmizení. Přinejmenším doufal, že se dozví, co se stalo.

Po Honzíkovi Nejedlém pátrají už 21 let: Policie pochybila, potvrdil Ústavní soud

Stejně jako jeho žena Ivana prožíval zklamání z toho, jak s nimi policisté při hledání Honzíka jednali. „Policie s námi už nekomunikuje několik let,“ postěžoval si tehdy. „Chyba byla, že dlouho prověřovali mě a manželku a variantu, že ho někdo mohl unést, v prvopočátku nebrali v potaz,“ dodal.

Co se tehdy stalo?

Honzík Nejedlý se 17. ledna 1998 vydal se svolením mámy na návštěvu ke kamarádovi. Kousek od domu, kde v pražských Dvorcích bydleli, ho potkal dětský lékař. Ptal se ho, kam jde. Byl posledním člověkem, který hocha viděl. Rodina začala Honzu shánět poté, co o hodinu přetáhl dobu, kdy se měl vrátit domů. Rodiče oznámili jeho zmizení na policii. Ta začala Honzíka hledat, ale oficiální pátrání bylo vyhlášeno až 20. ledna. Tehdy policie také poprvé na jeho stopu vyslala pátracího psa. Za nalezení Honzy nabízela rodina nejprve 100 tisíc korun a později částku zvýšila na jeden milion. Veškerá snaha byla marná.

Vyplašen majáky?

Rodině se ozval údajně také někdo s tím, že má informace o pedofilech, kteří drží Honzíka v rakouském Linci. Chtěl jim je za peníze předat na Václavském náměstí. Nahrávalo to jedné z vyšetřovacích verzí, že v Honzíkově zmizení mohli mít prsty pedofilové, kteří se údajně v té době vyskytovali kolem podolské plovárny. Tedy kousek od místa, kde byl chlapec viděn naposledy. „Měli jsme jisté obavy, a tak jsme raději zavolali na kriminálku, aby tam také přijeli. Tak přijeli s houkačkami. Manžel mi pak vyprávěl, jak se Václavák rychle vylidnil. Jestli tam tehdy někdo skutečně byl, tak rozhodně na nic nečekal,“ vzpomíná dnes Honzíkova máma.

Maminka ztraceného Honzíka obvinila šéfa oddělení vražd! Exkluzivní zpověď po 21 letech pátrání

Později i nějaký prostitut z rakouského Lince přišel s informací, že se tam objevili dva kluci z Česka. Tuto zprávu policie později prověřovala, ale nepotvrdila se.

Radili senzibilové

Zatímco Ivana Nejedlá nikdy nevěřila ve schopnosti senzibilů a, jak říká, raději by je „pověsila za uši do průvanu“, protože prý jen lidem, byť někteří nechtěně, ubližují, tatínek Marcel by se zřejmě klidně spojil při pátrání po Honzíkovi i s čertem. A tak i šarlatánům a ezoterikům dával důvěru. Zprávy pak chodily z celého světa. Senzibilové radili: Jeďte do Německa, Polska, Jugoslávie, Švýcarska, Rakouska. Honzík měl být podle nich dokonce i v Izraeli.

Marcel to ale nevzdával. „Spojily se se mnou dvě ženy, které mi pomáhají na základě nějakých faktů, které se vyrojí, i cestou psychotroniků. Kontaktovali jsme ženu v Americe, která už nějakou dobu spolupracuje s tamější policií,“ řekl před šesti lety Blesku. Senzibilka měla mít na svém kontě řadu úspěchů při hledání pohřešovaných. Poslal jí i nějaké Honzíkovy věci, které měly pomoci v pátrání. Věci, které byly památkou na něj, se už nevrátily a žádná synova stopa se neobjevila. Hledat syna nikdy nepřestal a nepustil žádnou šanci. Využil i hledače štěchovického pokladu Josefa Mužíka.

Honzíkovi Nejedlému by dnes bylo třicet: Sestra stále pátrá. Bojuje s policií

Chtěl udělat tečku

Vytrvalý táta dokonce založil Honzovi profil na facebooku. Do poslední chvíle doufal, že by se tam někdo mohl ozvat s informací. Přidalo se na ni pár lidí, kteří s rodinou soucítili, ale informace žádné nepřišly. „Na Honzu stále čekám,“ řekl Blesku, než v listopadu 2014 zemřel na rakovinu. „Hledat nikdy nepřestal. Chtěl tu tečku. Chtěl vědět, co se stalo,“ dodává Ivana.