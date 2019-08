Záhadné zmizení astrofyzičky Natalie v dovolenkovém ráji: Tělo našli nedaleko hotelu!

Natalie se narodila v Londýně, ale dlouhodobě žila na Kypru se svým partnerem. Právě s ním se podle britského Daily Mailu vydala na dovolenou na řeckou Ikarii. Partner Natalie tvrdil, že si v pondělí šla zaběhat do skalnaté oblasti ostrova. „Umím běhat rychle, vrátím se brzy, neměj starosti,“ řekla mu prý dle webu Protothema News, když projevil obavy o její zdraví.

Když se Natalie do 11 hodin dopoledne nevrátila, zalarmoval její přítel policii. Po ženě pátraly stovky lidí. Hledání ale bohužel mělo smutný konec. Tělo Natálie bylo nalezeno bez známek života na dně rokle.

Policie nyní smrt dívky začne vyšetřovat. Její tělo se záchranáři chystají z rokle vyzvednout. Policie k případu plánuje sdělit více informací až poté, co ji identifikuje rodina, která je na cestě do Řecka. V tuto chvíli není jasné, jak přesně astrofyzička zemřela, ale podle policie za její smrtí nemusí nutně stát vražda. Vzhledem k tomu, že si šla Natalie jen zaběhat, mohla se jí třeba při tom zamotat hlava a do rokle tak spadla nešťastnou náhodou.

Řecký web Skai informoval o tom, že policie rovněž vyšetřuje nález krvavých stop na polštáři v hotelovém pokoji páru. Přítel zmizelé tvrdí, že Natalii tekla krev z nosu. Pokojská Theodori Theodorakisová přitom vyjádřila znepokojení nad tím, zda spolu pár dobře vycházel. „Minulou noc jsem slyšela hlasy. Když jsem se podívala do pokoje, našla jsem tam prostěradlo přehozené přes gauč,“ řekla.

Pohádal se pár?

„Naznačovalo to, že minulou noc spali v oddělených místnostech,“ dodala. Podle hoteliéra však pár působil harmonicky a Kypřan je prý dobrý muž. „Vypadali jako pěkný pár. On je dobrý chlapík. Zhroutil se, zpanikařil, nemůže tomu uvěřit,“ prohlásil majitel hotelu o muži, na kterého jinak ovšem padá silné podezření, že by do zmizení astrofyzičky mohl být zapleten.