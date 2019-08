Ženu po smrti v dovolenkovém ráji rozřezali na orgány: Vrátili mi jí jen půlku, naříká zdrcený muž

Peter (54) a Lynne (†54) Crouchovi z anglického Essexu odcestovali loni na Vánoce na vytouženou cestu do Dominikánské republiky. Jenže ženě, která zrovna slavila své narozeniny, se udělalo špatně. Zanedlouho poté, co se její zdraví zhoršilo, zemřela. Údajně na meningitidu. Jejího manžela to zdrtilo, ale tím jeho martyrium zdaleka nebylo u konce. Když se mu podařilo získat její tělo, zjistil, že zdaleka nebylo kompletní!

Ještě 23. prosince se Britka Lynne Crouchová cítila dobře. Na Štědrý den se ale její zdravotní stav dramaticky zhoršil. „Všechno se to stalo tak rychle. V jednu chvíli jsme stáli u baru a druhý den ráno nemohla vstát z postele. Já jsem se cítil úplně v pořádku, ale jí se udělalo špatně tak rychle. Proč se to stalo jí, a ne mně?,“ ptal se zničený Peter na webu Daily Mirror.

Zničehonic zkolabovala

Poté, co se Lynne pokusila dojít si na jídlo, se pozvracela a zkolabovala. Na těle ženy se objevily tmavé léze a zanedlouho zemřela. Lékaři v Dominikánské republice určili jako příčinu smrti akutní meningitidu. Jenže když proběhla druhá pitva po převozu těla do Anglie, uvedli britští lékaři, že v těle nejsou po nemoci žádné stopy. Horor v letním ráji Čechů: Děsivé pavouky slíďáky vyfotili v Chorvatsku na moři i souši

Co je ale horší, mrtvola Lynne nedorazila do ostrovního království celá. Chyběly jí oči, srdce, žaludek i další orgány. „Když jsme dostali její tělo zpět, nic v něm nebylo. Byla to prázdná schránka. Musel jsem pohřbít méně než polovinu své ženy,“ smutní Peter. Skutečné orgány měly být do vlasti dopraveny až později.

Nevěřím, že to jsou orgány mé ženy