„Moje první myšlenky byly: ‚Jsem stále naživu.' Když jsem přišla k sobě, uvědomila jsem si, že ležím na měkké půdě. Zrovna jsem padala 915 metrů z letadla. Během mého děsivě rychlého sestupu jsem bojovala o svůj život, když se můj padák a poté i záložní padák neotevřely správně," napsala o pádu Victoria ve své knize I Survived (Přežila jsem), o níž informoval Daily Mail.

„Nejdříve jsem pohnula prsty na rukách, poté na nohách a nadechla se na znamení úlevy. Všechno funguje, jak má, pomyslela jsem si. Jsem na zemi a všechno mi funguje, jak má. Když jsem mžourala do slunce, všimla jsem si rozmazané čmouhy z lidí kolem mě. Řvoucí hluk z ambulance v dáli byl stále hlasitější. Poté se opět vše ponořilo do tmy. Když jsem příště otevřela oči, byla jsem v helikoptéře připevněná k nosítkům,“ pokračovala.

Manžel se choval podivně

„Tak to je moc, pomyslela jsem si. Zkontrolovala jsem se a necítila jsem žádnou bolest. Byla jsem naprosto v pořádku. ‚Co se děje?' snažila jsem se zeptat, když jsme se dostali na pohotovost, ale z mých úst nevyšla žádná slova. Když jsem příště otevřela oči, byla jsem v malé nemocniční posteli. Můj manžel Emile byl vedle mě shrbený na židli," popsala své probuzení. Chování manžela bylo tehdy více než zarážející.

„‚Konečně, jsi vzhůru,‘ řekl bez náznaku emocí v tónu hlasu. Ani se neobtěžoval vstát ze židle. ‚Jak se cítíš?,‘ zeptal se. ‚Dobře. Je mi to líto. Nechtěla jsem způsobit všechny ty potíže,‘ řekla jsem. Manžel odvětil, že je to v pořádku, a Victoria si všimla, že jí vůbec nerozmlouvá to, že je to její vina. Pak se dozvěděla, že jejich dvě děti hlídá mužova exmanželka Carly. „Jak hezké od ní,“ pomyslela si zraněná.

Při pádu si zlomila pánev

Od lékaře se nejdříve dozvěděla, že má zlomenou pánev. Později jí zdravotníci sdělili, že má ještě čtyři fraktury na páteři. „Máte velké štěstí, že jste naživu," říkali jí. Po přemístění z pohotovosti na lůžkové oddělení zůstala Victoria v nemocnici ještě další tři měsíce. Manžel ji přestal navštěvovat. Dokonce jí ani nepřijel vyzvednout při propouštění. Doma byl velmi chladný, i když jeho žena plakala nad tím, jak jejich děti vyrostly za dobu, co byla hospitalizovaná.

Jednoho dne pak na dveře rodinného domu zaťukali lidé z Britské parašutistické asociace. Zajímali se, zda už policie rozjela vyšetřování, protože v jejím vybavení chyběly jisté části. Emile dokonce souhlasil s vyšetřováním. Tehdy už věděl, že je zle. O pár dní později se opět ozvalo ťukání na dveře. Tentokrát to byli policisté. „Victorie, přišli jsme vás navštívit tento večer, protože váš manžel byl zatčen kvůli podezření z pokusu o vaši vraždu,“ řekli zděšené ženě. Nejdříve tomu nechtěla vůbec uvěřit.

Za pokus o vraždu doživotí