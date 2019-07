Dovolenkový ráj se mění v bitevní pole: Turistu (20) pobodali v baru, barmanovi zlomili čelist!

Letovisko Magaluf patří na Mallorce k nejoblíbenějším destinacím. Každý rok tam vyráží tisíce turistů. Slunce, zlatavé pláže a teplé moře… co víc si na dovolené přát. Přestože se Magaluf zdá být rájem na zemi, má to malý háček. Každý večer se pohádkové letovisko mění v noční můru. Operují tam drogové gangy, prostitutky čekají na ulicích na klienty a bary se mění v bitevní pole! Při jedné rvačce tu byl nyní pobodán mladý turista...

Letovisko Magaluf, které leží na španělském ostrově Mallorka, je oblíbené hlavně mezi mladými turisty. Přes den je to hotový ráj na zemi. Horké pláže nabízejí všechno, co si na dovolené můžete přát. Pohodlná lehátka, na nichž se můžete opalovat na slunci, vodní sporty, desítky restaurací a barů podél pláže, večer však letovisko dostává naprosto jinou atmosféru.

Z barů a diskoték se ozývá hlasitá hudba, desítky turistů a většina z nich opilých se poflakují po ulicích. Opilosti mládeže, která do letoviska přijíždí za zábavou, využívají majitelé barů, dealeři drog i prostitutky. Není výjimkou, že večer na ulici či v barech propukne mezi dovolenkáři rvačka.

Jedna taková nyní skončila pobodáním teprve dvacetiletého mladíka. Podle informací britského listu The Mirror měl rodák z Anglie štěstí, že přežil. „Útoky nožem se v poslední době tady staly problémem, o tom není pochyb. Je nutné, aby rodiče varovali své děti předtím, než nasednou do letadla,“ řekl zdroj od policie pro The Mirror. Nebezpečná past na dovolenkáře: Tetování hennou může znetvořit na celý život!

Do letoviska mládež láká hlavně levný alkohol. Vodka s colou tam stojí pouhých pět euro (128 Kč). Na ulici se dají pořídit různé drogy. V letovisku je možné levně zakoupit i různé imitace světových značek. Bodyguardi v barech i policie raději nosí ochranné vesty. Jeden z barmanů uvedl, že jeho kolega málem přišel o zrak poté, co mu v oku skončil střep od rozbité láhve. Další barman skončil se zlomenou čelistí poté, co byl zasažen lahví od whiskey.

Na turistech vydělávají i prostitutky. „Prostitutky jsou agresivní. Jediné, co chtějí, je okrádat turisty. Prostituci mají pod kontrolou nigerijské gangy,“ uvedl policista. Ovšem přesto, že v dovolenkovém resortu jde takřka o „krk“, turistů tam je pořád plno. „Milujeme Maga, kde jinde se můžete nechat tetovat ve dvě ráno?“ uvedli turisté z Londýna, kteří nechtěli být jmenovaní.