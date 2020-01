Richard Huckle byl nalezen mrtvý ve své cele ve věznici HMP Prison Full Sutton v hrabství Yorkshire. Média nejprve informovala, že byl třiatřicetiletý usvědčený pedofil ubodán vyrobeným nožem. Britský deník Daily Mail však nyní přišel s informací, že na jeho těle se našly nejen bodné rány, ale i další stopy násilností.

Americký podnikatel vyvezl z Česka chlapce kvůli sexu! Další mladíky u nás zneužil!

Pedofil měl na krku stopy po škrcení strunou od kytary a posléze mu měl útočník do krku nacpat kondomy. Vyšetřovatelé měli v pondělí v souvislosti se smrtí Huckleho zadržet devětadvacetiletého muže. „Muž byl zatčený v souvislosti se smrtí muže ve věznici HMP Full Sutton v 13. říjnu 2019,“ potvrdila policie.

Nepohodl se s kolegy, obvinil je ze zneužívání dětí! Krutým výmyslem jim zničil život

Huckle údajně začal zneužívat děti, když mu bylo pouhých devatenáct let. Tehdy odjel do Malajsie jako křesťanský učitel. Mezi lety 2006 až 2014 měl zneužít až 191 dětí a to ve věku od šesti měsíců do dvanácti let! Bylo mu však nakonec prokázáno pouze 91 případů. Policie u něj našla přes dvacet tisíc fotografií dětí a videí zachycujících jeho zvrhlosti. Huckle dokonce napsal několik knih, které vydával na tzv. dark webu a v nichž popisoval své sexuální praktiky.