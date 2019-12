Zbláznil se? Americký guvernér propustil na amnestii vrahy i pedofily!

Americký guvernér státu Kentucky Matt Bevin (52) udělil brutálním vrahům milost! Na sociálních sítích za to schytal kritiku. Mezi osvobozenými vrahy je například žena, která porodila dítě a to pak hodila do nádržky na toaletu, kde se utopilo. Jedním z osvobozených je i muž, který si objednal brutální vraždu. Vykonavatel zastřelil muže přímo před rodinou!