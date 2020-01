Americký podnikatel George Nader (60), který byl klíčovým svědkem ve vyšetřování Roberta Muellera ohledně ruského vměšování do voleb v USA, bude odsouzen k nejméně desetiletému vězení poté, co se přiznal k sexuálnímu obchodu s dětmi a přechovávání dětské pornografie. Podnikatel kvůli sexu převezl 14letého chlapce z České republiky do USA.