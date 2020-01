Muž brutálně napadl přítelkyni: Nevoněly jí jeho větry

Tak tahle láska deštěm nevoněla. Slovy hlavní aktérky plynového incidentu dokonce „příšerně smrděla“. Napadená Texasanka takto ohodnotila dávku nechtěného metanu, kterou na návštěvě u kamaráda vyprodukoval její přítel Christopher Ragsdale. Dvojice seděla na gauči v obýváku a koukala na televizi, když se Christopher ufoukl, a zkazil tak pohodovou neděli.

Christopherově přítelkyni jeho chování zrovna nevonělo, což mu také dala najevo. Jedovatá poznámka Ragsdala pěkně naštvala.

Přítelkyni popadl za vlasy a mrsknul s ní na zem. Pak si jí sedl na záda a začal ji škrtit. Oběť nemohla popadnout dech, a když už se zdálo, že ji Ragsdale zabije, naštěstí se škrcením přestal a slezl z ní.

Magdalenka (4) vběhla pod auto: Měsíce strávila jako „spící panenka“ v kómatu! Pak se stal zázrak

Napadená toho využila a zavolala kamaráda. Majitel domu přispěchal a rozrušenou ženu se chystal odvést do bezpečí. Rozparáděný Ragsdale je ale zastavil ve dveřích a začal své přítelkyni zblízka řvát přímo do obličeje. Pak si ještě přisadil a dal jí hlavičku. A byla to pořádná prda!

Když na místo dorazila policejní hlídka, napadená měla na čele jasné viditelné stopy po úderu. „Všiml jsem si červeného otisku kolem jejího krku a červené skvrny na čele,“ napsal zasahující policista do hlášení. Ragsdale po příjezdu policistů ubral plyn, přestal být agresivní a při zatýkání nekladl odpor.