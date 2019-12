V roce 2016 Česko šokoval případ tehdy šestnáctiletého Daniela a třináctileté Jany, které unesl Zdeněk Hryščenko a držel je ve speciálně upravené garáži. Dvojici se podařilo uniknout díky dopisu, který napsal Daniel své rodině a do něhož se mu podařilo zakomponovat i místo, kde jsou vězněni. Od únosu uplynuly tři roky a Daniel v současné době pracuje v zahradnictví a stará se o svou malou sestřičku. S Janou se už delší dobu nevídá, paradoxně by se ale rád setkal se svým únoscem.

Koncem srpna roku 2016 unesl Zdeněk Hryščenko dvě nezletilé děti, Daniela a Janu. Dvojici věznil dlouhých deset dní ve speciálně upravené garáži na Střekově v Ústí nad Labem. Prostor byl vybaven toaletou, sporákem a byl odhlučněný. Hryščenko třináctiletou Janu nutil koukat na dětskou pornografii a oběma dětem vyhrožoval, že je zakope v lese. Navíc děti nutil, aby napsaly dopisy svým kamarádům a rodině.

Danielovi, kterému bylo šestnáct let, se podařilo do dopisu napsat, kde se s Janou nacházejí. Jeho rodiče kontaktovali policii a díky tomu se děti dostaly po deseti dnech na svobodu. Přesto, že si Daniel a Jana společně prošli peklem, dál se už se nevídají. „Vůbec nejsme v kontaktu, a to už hodně dlouho. Nic o ní nevím. Pro nás to byl jeden dlouhej den. Většinou jsme jen leželi. Já celou dobu přemýšlel, jak se odtamtud dostat. Několikrát jsem se ho ptal, co s námi zamýšlí, ale neodpověděl. Jednou, když přicházel, praštil jsem ho pánví, abych ho omráčil a mohli jsme utéct, ale nepodařilo se. Dost jsem ho tehdy rozzuřil, ale naštěstí nám nic neudělal. Pamatuji si, jak jednou v té garáži zrovna něco dělal, když o nás mluvili v rádiu. Jen se na náš podíval a řekl: Á, už vás hledají,“ zavzpomínal Daniel na dny hrůzy pro MF Dnes a dodal: „Asi není dne, kdy bych si na to nevzpomněl. Ale dávám to. Že bych měl noční můry, to ne.“

Daniel v současné době bydlí se svou rodinou v Mlékojedech, pracuje v zahradnictví a ve volném čase se spolu s mladším bratrem stará o svou malou sestřičku Emilku. V rodném městě čas od času potká matku únosce, která tu stále bydlí. „Nezdravíme se. Teda já myslím, že by mi neodpověděla, kdybych pozdravil já. Tak to ani nedělám. Skloním hlavu a jdu dál. Jeho bych ale chtěl docela vidět a na některé věci se ho zeptat. To mi ale asi neprojde,“ dodal mladík.

Hryščenka policie dopadla právě v Mlékojedech a soud ho následně poslal na šestnáct let za mříže. Po vykonání trestu však nastoupí do zabezpečovací detence, kde může strávit i zbytek života.