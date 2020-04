Nehodu, při níž řidič autobusu zezadu narazil do odstaveného kamionu, policie původně vyšetřovala pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Nehoda se stala 11. června 2019 na 253. kilometru D35 nedaleko Litovle. V autobuse, který jel z Prostějova směrem na Mohelnici, cestovalo vedle řidiče dalších 27 cestujících, z toho dva dospělí a 25 dětí. Autobus převážel týmy fotbalového klubu 1. SK Prostějov k utkání přípravek.

Po nárazu do kamionu odstaveného u krajnice bylo zraněno 18 lidí, šlo převážně o děti ve věku kolem deseti let. Malí fotbalisté utrpěli většinou lehká zranění, zejména odřeniny a pohmožděniny. Zranění utrpěli i oba trenéři. Nejvážněji se zranil řidič autobusu, kterého museli vyprostit z vozu hasiči. Do nemocnice ho poté přepravil vrtulník.

Kvůli vyšetřování nehody a odstranění havarovaných vozidel byla tenkrát dálnice zhruba pět hodin uzavřená. Mluvčí krajské záchranné služby Pavel Lampa tehdy řekl, že šlo o mimořádnou událost. Na místě zasahovaly posádky záchranných služeb z celého okolí včetně letecké záchranné služby.

Dohromady to bylo šest výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a dvě převozové služby. Cestujícím i jejich rodinným příslušníkům pomáhalo také několik krizových interventů z řad policie.