Zadrželi podnikatele Skořepu, který vytuneloval půl miliardy: Do Arábie pro něj letěl armádní speciál

Česká policie si připsala cenný úspěch. Ve Spojených arabských emirátech se podařilo zadržet Miloše Skořepu, který byl v roce 2010 odsouzen za to, že vytuneloval z firmy přes půl miliardy korun. Muž se dlouhá léta vyhýbal spravedlnosti.

Spojené arabské emiráty (SAE) vydaly do Česka muže, který byl jako uprchlý českými soudy odsouzen na osm a půl roku vězení za vytunelování půl miliardy korun. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval mluvčí policejního prezidia David Schön. Podle něj muž uprchl z České republiky v roce 2007.

Policie odmítla zveřejnit identitu uprchlíka. Jak ale uvedla ČTK, zadrženým je podle předchozích informací policie právě Skořepa, odsouzený za vytunelování peněz z nyní již zaniklé státní České konsolidační agentury (ČKA).

Už jednou byl takřka na dosah

Dopadenému muži se dosud podle Schöna dařilo vyhýbat zatčení díky penězům. „Tři roky po útěku byl sice v Dubaji zadržen, ale po propuštění na kauci se jeho návrat do České republiky vzdálil,“ uvedl mluvčí. Muž podle něj dokonce začal páchat trestnou činnost i přímo ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji vystupoval jako expert, který může pomoci českým podnikatelům nastartovat podnikání. „Pouze však inkasoval finanční prostředky a své závazky neplnil,“ vysvětlil Schön. Tunelář Skořepa řádí dál: Podle policie na útěku okrádá krajany!

Výrazný posun nastal až v roce 2020, kdy se policii po dlouhém jednání podařilo na muže zajistit mezinárodní zatýkací rozkaz. „Muž byl již podruhé zatčen. Tentokrát nebyla kauce možná a tamní úřady rozhodly o tom, že se podvodník po dvanácti letech vrátí do ČR,“ uvedl policejní mluvčí David Schön.

Letěli pro něj armádním speciálem

„Nástupu do vězení v Čechách nezabránil ani aktuální nouzový stav a ukončení provozu komerčních leteckých linek,“ doplnil s tím, že policie využila kapacity Armády ČR.

Skořepa tak na začátku března po dvanácti letech armádním speciálem zamířil do své vlasti, kde ho nejspíš čeká vězení. Policisté, kteří pro něj do Dubaje letěli, strávili v zemi pouze minuty při vyřizování potřebných dokumentů, vzhledem k současné situaci ale dodrželi daná pravidla. „Oba jsou od návratu do ČR v preventivní čtrnáctidenní karanténě,“ doplnil Schön.

Zmizely desítky milionů

Jak uvedla ČTK, Skořepa figuroval v případu zmizení půl miliardy z účtu dceřiné firmy ČKA, společnosti Galileo Real, v roce 2005. Manažer firmy Jan Šik tehdy podle soudů převedl peníze bez souhlasu představenstva firmy na soukromý účet u švýcarské United Bank of Switzerland (UBS).

Skořepa pak peníze rozesílal na svá další konta a některé si v hotovosti vybral. UBS přiznala pochybení a vrátila Česku 404 milionů. České soudy pak uložily Šikovi 5,5 roku vězení a Skořepovi 8,5 roku.

Skořepa je teď ve vězení, ale protože byl odsouzen jako uprchlý, má nyní možnost požádat o nové projednání svého případu. Soud ho v novém řízení nesmí potrestat přísněji než napoprvé.