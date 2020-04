Dívku našli od krve s vyřezaným nápisem na paži: Z oběti se ale vyklubala vražedkyně!

Na vrata opuštěně stojící farmy někdo bušil, až se okenní tabule roztřásly. Polekaný majitel před domem spatřil bosou zakrvácenou dívku v roztrhaném, zabláceném oblečení. Plakala a úpěnlivě prosila o pomoc. Měla na ruce nožem vyrytý nápis „kluk“ a zajíkala se, že potřebuje doktora. Farmář ji vzal dovnitř, zabalil ji do přikrývky a zavolal policii.

Ezra mezi vrstevníky na škole nezapadla, dávali jí znát, že se na dívku chová příliš jako kluk. Sama v období dospívání i později pochybovala o své sexuální identitě. I proto se nechala přejmenovat. Měla pocit, že nové jméno na ni sedí mnohem lépe než jednoznačně holčičí Monika.

Podle dívčiny výpovědi se měla stát obětí znásilnění nebo pokusu o vraždu. Opakovala jen, že právě zažila to nejhorší v životě a že si nic nepamatuje. Když však bylo nedaleko farmy nalezeno v blátě její zaparkované auto s tělem jistého Alexandra (†24) a spoustou krve v okolí vozu, případ začal být méně jednoznačný. Mrtvý měl v sobě 16 bodných ran, pitva je našla na hlavě, krku, trupu a v rozkroku.

McCandlessová tvrdila, že ji Alex - její kamarád a bývalý milenec, s nímž podváděla svého přítele - napadl za to, že ho nechala. Prý mu vytrhla nůž z ruky, a protože na ni nepřestával dorážet, opakovaně ho bodala.

Vyšetřovatelům ale její výpověď nezapadala do situace. Žena například neměla žádné jiné šrámy než pár oděrek a onoho „kluka“ na paži. O nápisu tvrdila, že jí to provedl on. Nakonec se přiznala, že si jej vyryla sama, ale i dál vypovídala, že byla napadena. Proč si řezala do ruky, nevysvětlila.

Vyšetřování McCandlessovou nakonec usvědčilo z vraždy prvního stupně. Podle rozsudku žena odvezla Alexe na opuštěné místo s cílem ho zabít. Bývalý přítel neměl žádné zlé tušení. Očekával, že mu Ezra vrátí nějaké jeho osobní věci, které měla u sebe, a že mu ukáže něco nového ze své tvorby.

Neukázala mu ale nic jiného než černočernou stranu svého já. Místo činu se pak snažila naaranžovat, aby vyhovovalo jejímu příběhu. Vyrytý nápis „kluk“ na paži měl do příběhu také zapadat, stejně jako rozřezané oblečení. Vyšetřovatelé se však nenechali ošálit a 7. března 2020 vyměřil soud vražedkyni desítky let vězení. Nenechali se oklamat ani „ženským“ chováním obžalované u soudu, ani jejím najednou mírným a měkkým hlasem, kterým zopakovala svoji výpověď. Pokud vražedkyně neuspěje s odvoláním, které plánuje podat, první šanci na podmíněné propuštění dostane za 50 let.