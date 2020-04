Věřil, že se přemění v upíra a stane se nesmrtelným. Zabil kvůli svému šílenství zcela bezbrannou a nevinnou 90letou paní. Kdyby se ho nepodařilo zadržet, nejspíš by ve svém běsnění pokračoval dál a dopustil by se dalších ohavností. Od roku 2002 ale naštěstí sedí ve vězení, kde stráví zbytek života.

Informace o jednom z nejhororovějších případů v historii britské kriminalistiky přinesl server Daily Mail. Vyšel přitom z dokumentárního seriálu televize Channel 5. V severním Walesu vnikl vyšinutý Matthew Hardman (17) do domu Mabel Leyshonové (†90) a ubodal ji 22 ranami nožem.

To mu ale nestačilo. Jeho šílená mysl mu říkala, že ještě musí staré paní vyrvat srdce a vypít její krev, přesně jak o tom četl na internetu, že to upíři dělají. Nakonec zanechal u nohou oběti dva pohrabáče překřížené přes sebe do tvaru kříže.

Student umění ještě před činem, za nějž dostal doživotí, napadl německého studenta, který byl ve Walesu na studijním pobytu. Zaútočil na něj, protože ho Němec odmítl kousnout do krku, aby mohl získal nesmrtelnost. Jak vykládal po svém hrůzném činu vyšetřovatelům, staří lidé prý mají přesně ten správný druh krve, který mají upíři pít, chtějí-li žít navěky.

Ukázalo se, že Leyshon byl náruživým kuřákem marihuany. Do internetového vyhledávače při svých „studiích“ nejraději zadával slova jako upír, gotici a pojídání masa a podobné výrazy. Všechny sesbírané důkazy a indicie vedly vyšetřovatele k názoru, že Leyshon skutečně věřil, že existuje způsob, jak zabíjením lidí docílit věčného života. Nedostal naštěstí šanci zkoušet to dál. Od srpna 2002 si odpykává doživotní trest.

„Proč se takto zachoval, se mi těžko chápe, ale dospěl jsem k závěru, že se pro něj vamipirismus stal určitou obsesí, utkvělou myšlenkou, že skutečně věřil, že pohádky o upírech jsou realita. A že může dosáhnout nesmrtelnosti tím, že vypije krev jiného člověka. A tato nově objevená 'skutečnost' pro něj získala neodolatelnou přitažlivost,“ řekl k případu soudce Stephen Richards, který byl tím, kdo před lety Leyshonovi vyměřoval trest.

„Dokážu do jisté míry pochopit zmatené uvažování, nezralost nebo dětské fantazírování. Toto se ale chápat nedá a nesmí. Dopustil se vrcholně odporného a zrůdného činu. Pachatel navíc neprojevil ani náznak lítosti,“ dodal soudce.