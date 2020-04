Na pozemku nechutného šmíráka našli lidské kosti: Jde o pohřešovanou dívenku?

Policejní tým, který prohledal chalupu na rašeliništi v Severním Yorkshire v Anglii, učinil nečekaný nález. Samotné kosti mohou být staré už několik desetiletí, proto prozatím nedošlo k žádnému obvinění. Objev by mohl mít spojitost s případy, které má na starost policie v sousedním městě Middlesbrough. Právě zde v roce 2018 opětovně zahájili vyšetřování tří nevyřešených vražd.

Rachel Wilsonová (19), která se živila jako sexuální pracovnice, zmizela z oblasti Southfield Road v Middlesbroughu v roce 2002. Její pozůstatky byly v roce 2012 nalezeny na okraji města, což vedlo k otevření případu a vyšetřování její smrti jako vraždy. Další sexuální pracovnice, Vicky Glass (21), zmizela z téhož města v říjnu 2000 a její tělo bylo nalezeno o tři týdny později v potoce. Poslední zmizelou byla Donna Keogh (17), která zmizela z večírku v Middlesbroughu v dubnu 1998. Ačkoliv její tělo nebylo nikdy nalezeno, je považována za mrtvou.

Úchyl bodl ženě injekční stříkačku do pozadí: Bylo v ní sperma!

„Policie navázala po objevení podezřelých lidských kostí na odlehlém místě spolupráci s forenzním archeologem,“ řekl mluvčí tamní policejní složky. „I když je ještě brzy na to, aby bylo možné určit s přesností jejich stáří, podle současného forenzního vyšetřování to vypadá, že kosti nejsou čerstvé a pravděpodobně můžou být staré několik desetiletí. Žádáme veřejnost, aby o jejich původu nespekulovala, dokud probíhá šetření,“ dodal.

Strážník šmíroval ženy na koupališti: Intimní partie si přibližoval městskou kamerou

Každodenní teror

Zatím neexistuje žádné pojítko vražd s Wardem, vojenským historikem, který byl uvězněn za terorizování své sousedky. Mandy Dunfordová (59) svého souseda za obtěžování několikrát nahlásila policii, až se jí ho podařilo v roce 2011 dostat za mříže. Do té doby ji a její matku, o kterou se v domě starala, děsil po dobu devíti let.

Ward žil ve staré chalupě se svým bratrem Brianem, který však zemřel kolem roku 2002. Naproti jejich pochybnému příbytku měla svou malou farmu slečna Dunfordová, jež v roce 2015 popsala hrůzy, které prožívala v sousedství tohoto muže. I s bratrem pohazovali kolem jejich domu zmasakrovaná těla zvířat zamořená červy a sám Kenneth stával venku hodiny oblečený jen v holínkách s puškou na rameni a sledoval nebohé ženy oknem.

Stalker (27) obtěžoval vdanou ženu (47): Uřízla mu penis!

Rituální šmírování

Jeho děsivý rituál opakoval den co den, i když venku bylo pod nulou a on stál nahý po kolena ve sněhu. „Začalo se to zhoršovat po smrti jeho bratra,“ uvádí slečna Dunfordová. „Nejprve se přede mnou obnažoval, následovalo zírání do oken, v noci běhal kolem našeho domu a křičel,“ popisuje okamžiky hrůzy. Šílený muž měl dokonce oblíbený kámen, na kterém pravidelně stával s vyhrnutou košilí a staženými kalhotami, zatímco se ukájel. Nešťastná bývalá policistka v důchodu jej několikrát nahlásila, bez úspěchu. Strážníci Warda vždy jen napomenuli, což jeho chování jen zhoršilo.

Nakonec se Mandy Dunfordové podařilo udělat dostatek nahrávek, které posloužily jako důkazy, a její soused byl konečně zatčen. V jeho domě se našla spousta funkčních zbraní a bomb, což prodloužilo jeho trest. Terorizování ale konečně ustalo a Kenneth Ward se do oblasti již nikdy nevrátil.