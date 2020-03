Video Úchyl bodl ženě injekční stříkačku do pozadí: Bylo v ní sperma! - Anne Arundel County Police Department

Bodl ji do pozadí

Osmnáctého února vyrazila na nákupy ve městě Churchton v americkém státě Maryland Katie Petersová. Netušila však, že obyčejná návštěva supermarketu se změní v horor. Katie odnesla nákup ke svému autu a posléze se vrátila dovnitř, aby uklidila nákupní vozík. Ovšem v tu chvíli se za nic netušící ženou objevila mužská postava.

Muž se k ní přiblížil a bodl ji injekční stříkačkou do hýždí! Útok zachytila bezpečnostní kamera. Ve videu je vidět, jak sebou Katie cukne a pomalu začne couvat k východu, přičemž se dívá na zem ve snaze pochopit, co se právě stalo. Na zem se dívá i útočník, který se pomalu přibližuje také k východu.

Oba dva posléze opouští supermarket. Podle informací britského deníku Daily Mirror Katie uvedla, že po útoku konfrontovala agresora a posléze nasedla do auta. „Rozjela jsem se domů a začalo to strašně bolet. Zavolala jsem svému synovi a řekla mu, něco není v pořádku, doufám, že se nic nestalo. Doufám, že to zvládnu domů. Mám tě ráda,“ uvedla pro Daily Mirror. „Neměla jsem tušení, co bylo v té injekci. Mohl to být jed na krysy, HIV, nevěděla jsem, co v ní bylo,“ dodala.

Útok nahlásila na policii a popsala jim útočníka. Strážcům zákona se i díky kamerovým záznamům ho podařilo identifikovat jako Thomase Byrona Stemena. Ve vozidle jednapadesátiletého muže navíc našli velké množství injekčních stříkaček a další našli v jeho domě!

V injekční stříkačce bylo semeno

Koncem února se dozvěděla Katie zdrcující zprávu. Injekční stříkačka obsahovala sperma! „Látkou v testovaných injekčních stříkačkách bylo sperma. Probíhá další testování a vyšetřování,“ uvedli policisté s tím, že může být daleko víc obětí.