Šestiletá holčička si ještě v úterý odpoledne hrála se svou sestřenicí na pískovišti na Jesenicku. Pak zničehonic beze stopy zmizela. Po hodinách pátrání, do něhož se zapojily stovky lidí, profesionálů i dobrovolníků, bylo nalezeno jen její mrtvé tělíčko.

A vyrojily se dohady a kritika údajně nezodpovědných rodičů. „V dnešní době bych tak malé dítě nenechala samotné venku ani náhodou," má jasno diskutující. „Šestileté dítě venku večer, v noci. Důvod?" podivuje se další. „Kde byla matka holčičky?" ptá se jiná žena. A v komentářích se ihned objevily i spekulace, že matka dívenky byla v kritickou dobu opilá. Řada z nich navíc nemá vůbec nic společného s reálnými událostmi.

Psychoterapeut: Přilévání oleje do ohně

Děsivou sílu nenávistných komentářů v diskuzích na sociálních sítích přirovnává psychoterapeut Miloslav Čedík k vypouštění džina z láhve. „Ta situace je pro rodiče velmi destruktivní, to je, jako když vypustíte džina z láhve a on si žije vlastním životem. Samo o sobě se jim děje něco velmi trýznivého, prožívají skonání vlastního dítěte. To samo je trestem, nebo chcete-li mementem, a těmi nenávistnými komentáři se vše jen násobí. Jen se přilévá olej do ohně," vysvětluje Čedík, podle kterého podobným komentátorům absolutně chybí vnímavost, citlivost, pochopení a úcta. „Místo abychom se zastavili a pomyslně chodili kolem té rodiny po špičkách, tak soudíme, haníme," myslí si.

Následky mohou být nedozírné

Čedík také přiznává, že pokud se taková tragédie děje bez komentářů, v soukromí, tak je to reálný život, který jde svým tempem a čas má šanci vše nějak zacelit. „Ve chvíli, kdy to ale pustíte do veřejného prostoru, tak to může mít nedozírné následky. Nevíte, co dalšího se na to neštěstí nabalí, jaký druh zranění to těm rodičům ještě přinese. Co bylo dříve skryto v prostoru komunity, stává se předmětem neobjektivního nahlížení obrovského množství lidí,“ popisuje psychoterapeut.

Podle Čedíka je navíc jasné, že rodiče se vůbec nemají sílu bránit. „V této chvíli jsou velmi obnažení a zranění a ještě si do nich někdo dál kopne," zlobí se odborník a připomíná důležitou věc.

Uvědomte si limit vlastního života

„Vždycky budeme čelit tomu, že se takové nešťastné události budou stávat. A vždycky nás smrt člověka zastavuje v tom smyslu, že si uvědomujeme limit svého vlastního života a života blízkých. Všichni kritici by se měli zastavit sami u sebe, v tichosti se zamyslet nad sebou a nehodnotit,“ dodává psychoterapeut.

„Hejty“ prohlubují kritický stav

S názorem svého kolegy plně souhlasí i psycholožka Alexandra Hrouzková, kterou Blesk také oslovil. „Jestli má někdo potřebu na rodiče útočit, měl by se zeptat sám sebe - komu tím pomohu? Protože „hejty" nepomohou nikomu, naopak, nadále ubližuje a prohlubují kritický stav člověka, na kterého útočí. Je však pravda, že všichni ti „hejtři" nemají zájem někomu pomoci, jsou to obvykle sami velmi nešťastní lidé, když jsou schopni psát zlé a zraňující komentáře na adresu lidí, kteří se potýkají s tragédií," uzavírá Hrouzková.