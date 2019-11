Do nemocnice zdravý, z ní nemohoucí. Zdravotní sestra z Děčína prý vpíchla muži neznámou látku!

Miroslava U. (76) přivezla do nemocnice sanitka s bolestí hlavy. Po noci, kdy bolestí nemohl spát, mu sestřička vpíchla injekci se zatím nezjištěnou látku. Tento osudný vpich do zad mu otočil život o 180 stupňů. Od té doby je nemohoucí, nemůže chodit a bez pomoci ostatních je v koncích. Zdravotní sestra Klára V. je nyní obžalovaná z toho, že bez vědomí lékaře píchla injekci, kvůli které se pacientův stav prudce zhoršil.

Vše začalo v říjnu roku 2017. Miroslav U. trpí zhoršenou imunitou, po léčbě pásového oparu šel do děčínské nemocnice na infuzi. Tu mu lékaři doporučili poté, co mu nezabíraly tišící léky na zbavení ohromných bolestí hlavy. V nemocnici dostal kapačku a po několika hodinách šel domů - už po několikáté. Tohle mi udělala sestřička! Pavel Nejedlý (73) si z nemocnice odnesl zhuntovanou ruku

Tentokrát to ale nedopadlo dobře. Bolesti se Miroslavovi vrátily a sanitka ho musela odvézt do nemocnice. Lékaři ho následně uložili na neurologické oddělení. „Nejprve to polevilo, ale pak znovu přišly bolesti, až jsem myslel, že se zblázním. Zazvonil jsem, že potřebuju doktorku, že mě neustále bolí hlava a že si ji snad rozbiju o zeď. Přišla zdravotní sestra se zřízencem, otočili mě na bok a šoupla mi tam injekci,“ vyprávěl Miroslav U. pro server iRozhlas.cz

Osudnou noc měla službu na neurologickém oddělení lékařka, zdravotní bratr, sanitář a obžalovaná zdravotní sestra Klára V. Právě tuto sestřičku viní žalobkyně Růžena Mašatová z toho, že bez rozhodnutí lékaře píchla pacientovi injekci. Miloslav týral maminku (†47) i sourozence, říká dcera zavražděné ženy z Rychnova

„Podala jsem obžalobu pro přečin ublížení na zdraví z nedbalosti na zdravotní sestru v nemocnici v Děčíně, která při ošetřování pacienta v nočních hodinách překročila své pravomoci, jak vyplývá z náplně její práce, a v důsledku jejího zákroku utrpěl pacient, starší pán, újmu na zdraví, musel se opakovaně podrobit operacím,“ uvedla žalobkyně pro Rozhlas.

Zdravotní sestřička a společnost Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice v Děčíně spadá, vinu odmítají. Klára V. stále v děčínské nemocnici pracuje. Teprve až soud rozhodne, jestli v ní bude moct sloužit dál.

Nemám nohy!

Den po injekci se Miroslav U. probudil v bolestech, tentokrát ho ale nebolela hlava ale záda. Do toho se nemohl postavit na nohy. „Vůbec jsem je necítil, volal jsem ženě: Já nemám nohy,“ dodává. Na pravé straně zad měl vpich, ten byl podle obžaloby zdrojem dalších problémů. Podle žalobkyně, která má znalecký posudek, se do těchto míst nedoporučuje aplikovat injekce.

„Mazali mu to mastí a všichni jsme mysleli, že to přejde,“ vypráví Jana, manželka Miroslava. Bohužel nepřešlo a tak musel po dvou týdnech Miroslav na operaci. „Rozřízli mu to a vytáhli mu asi tři čtvrtě litru sražené krve a hnisu,“ dodává. Rána se zdála vyčištěná, po deseti dnech ale musel senior na další operaci. Jeho stav se nelepšil, spíš naopak. „Byl nemohoucí, ležel s plínami,“ dodává dál Jana pro iRozhlas.cz Dopravní expert o tragické smrti kynoložky Petry: Přecházela mimo zebru oprávněně?

Rodina se asi po měsíci rozhodla, že si Miroslava převezou domů. Následujících několik měsíců ležel muž na rozloženém gauči v přízemí. „Kamarád mě nosil do vany, aby mě žena mohla umýt,“ vzpomíná Miroslav. S rehabilitační sestrou se snažil rozhýbat nohy, šlo to ale pomalu. I dnes má Miroslav problémy s chůzí, sotva chodí o berlích… Na zádech má pak dvě deseticentimetrové jizvy.

Krátce na to rodina podala trestní oznámení. Policie zdravotní sestřičku Kláru V. obvinili a Mašatová jí 11. října obžalovala. Tragická smrt záchranářky Petry (†35): Zemřela po boku pejska, kterého zachránila

Jakou látku vpíchla?

Celý případ ale obsahuje jednu velkou neznámou. Nikdo neví, jakou látku sestřička muži vpíchla. Ve zdravotní dokumentaci o ní není žádná zmínka. Klára V. Rádiožurnálu poskytla obsáhlý rozhovor, ve kterém tvrdila, že byla nespravedlivě obžalovaná. Později ale přišel do redakce email, v němž psala, že „nelze zveřejnit žádné informace.“

„Zdravotní sestra děčínské nemocnice i společnost Krajská zdravotní od počátku odmítají tvrzená obvinění. O jejich nepravdivosti svědčí řada skutečností, které s ohledem na stále probíhající trestní řízení nemůžeme nyní blíže komentovat,“ uvedl v oficiálním vyjádření mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.