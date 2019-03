Po záhadné injekci ochrnul a dodnes nemůže chodit bez berlí. Miroslav (76) viní děčínskou nemocnici

Celý příběh se začal psát na jaře roku 2017, kdy pan Miroslav z Děčína začal docházet do zdejší nemocnice. Kvůli zhoršené imunitě dostal nepříjemný pásový opar, po jehož vyléčení ho lékaři upozornili na to, že doma může mít časté bolesti hlavy. Pokud by na ně nepomáhaly tišící léky, měl pan Miroslav přijít zpět do nemocnice na infuzi, což se také později stalo. Poslední z injekcí ale byla pro seniora osudná.

Miroslav se vrátil domů a v noci ho probudila nesnesitelná bolest v zádech. Druhý den pak volal manželce, aby pro něj přijela, že ho bolí v zádech, nemůže chodit a necítí nohy. Ta mu na zádech později objevila záhadný vpich, který následně nebyli schopni v nemocnici identifikovat. „Ptala jsem se lékařů, co mu píchli, ale nikdo nic nevěděl. Nevysvětlila to doktorka, primářka ani ředitel,“ popsala žena MF Dnes.

Její muž následně v nemocnici zůstal a bolesti přetrvávaly. Lékaři ho později operovali a z rány po vpichu vyndali neuvěřitelné množství hnisu. Údajně ho bylo na tři čtvrtě litru. Následovalo další zanícení a další operace. Domů, odkud původně odcházel na injekci po svých, se pan Miroslav nakonec vrátil na lůžku, na sobě měl pleny pro dospělé a nechodil.

Bývalý lodní kapitán, který byl před hospitalizací velmi aktivní, se najednou bez pomoci nezvládl ani vykoupat a dojít si na záchod. „Než jsem šel do nemocnice, pracoval jsem na zahradě, vyřezával loutky, maloval obrazy. A teď? Už je to rok a půl a já můžu tak akorát chodit kolem stolu,“ doplnil. I proto rodina na nemocnici podala trestní oznámení.

Nařčení ze špatného zacházení s pacientem druhá strana odmítá. „Mohu pouze obecně uvést, že pacientovi byla v Nemocnici Děčín poskytnuta péče lege artis (podle lékařských pravidel, pozn. red),“ řekl Mladé Frontě Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž špitál spadá. „Postup léčby byl podle zjištění Krajské zdravotní standardní a nemáme informace o tom, že by k opačnému závěru dospěla Česká lékařská komora nebo policie,“ dodal Chrástecký.

Policie se případem zabývá, od listopadu 2017 až doposud však nijak nerozhodla. Panu Miroslavovi tak nezbývá nic jiného než čekat a doufat ve vysvětlení.