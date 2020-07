Dlouhé roky vyplavuje moře u severního pobřeží Japonska rozlámané rybářské lodě. A to i více než tisíc kilometrů od místa, odkud vypluly. Daily Mirror informoval, že v roce 2017 bylo zaznamenáno sto vyplavených lodí. Nalezeno v nich bylo 35 těl, ale mrtvých bude z těchto neštěstí ještě víc, jelikož spousta z nich skončila v moři.

Jde o jasný nárůst, protože o rok dříve to bylo 66 vyplavených plavidel. Řada lidí se domnívala, že jde o plavidla z komunistické Severní Koreje, která by nikdy nepřiznala jejich ztrátu. Počasí v mořských vodách totalitního státu totiž nebylo v posledních letech dobré a výbava lodí byla zastaralá. Nakonec se ukázalo, že je to pravda. Důvod proč, je ale překvapivý.

Nečekané odhalení

Studie neziskové organizace Global Fishing Watch (Globální rybářská hlídka) zveřejněná v žurnálu Science Advances (Pokroky vědy) přišla s překvapivým odhalením. K zásadnímu zjištění přišla díky zkoumání satelitních záznamů ze severovýchodní Asie z let 2017 a 2018. Ty totiž odhalily stovky rybářských lodí Číny!

Jejich posádky podle všeho ilegálně provozovaly rybolov v severokorejských vodách. Naopak severokorejští rybáři pak museli kvůli vyloveným vodám zamířit do ruských a japonských teritorií. Jenže výbava jejich bárek byla tragická a posádky těchto lodí často našly při provozování své obživy smrt. O situace promluvil jeden z autorů studie Jungsam Lee.

Na vinně jsou prý čínští rybáři