Horská služba opakovaně apeluje na návštěvníky hor, aby nepodceňovali přípravu a před svými výlety a výpravami do těžkého terénu mysleli na nejhorší. I přesto ale horští záchranáři musí stále častěji řešit lehkomyslné turisty, kteří v mrazu vyrazí do hor třeba jen v teniskách a teplákách, nebo dokonce v sandálech s ponožkami. To však nebyl případ dvojice lyžařek, které se vydaly na takzvaných loveckých lyžích do Jizerských hor.