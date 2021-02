Přítelkyně s přítelem a bratrem společně vyrazili do Krkonoš na výlet. Dvojice se ale pohádala a muž (33) odešel k autu. Potom se po něm slehla zem. Začalo tak velké pátrání, které ve své podstatě bylo úplně zbytečné. Muž byl zdravý, ale v Praze. Hledalo po něm více jak 30 lidí, kteří mohli být v tu chvíli jinde.

31. ledna si trojice vyjela na výlet do Krkonoš. Okolo čtvrté hodiny se ale partneři pohádali, muž se odebral zpět na místo, kde parkovali - do Míseček. Přítelkyně s bratrem pokračovala dál. Když se vrátili k autu, muž tam nebyl, v autě nechal peněženku a měl vypnutý telefon.

Přítelkyně se začala bát, zavolala horskou službu a rozjelo se pátrání. Horská služba projížděla na čtyřkolkách všechny cesty, kde by muž mohl být. Policisté mezitím ověřovali, jestli není muž v nemocnicích, prohledávali výdejní okénka, chaty, projížděli cesty, prověřeno bylo i jeho bydliště v Kutné Hoře. Avšak bezvýsledně.

Krátce před 23. hodinou, tedy sedm hodin od nahlášení horské službě, si muž zapnul telefon. Přítelkyni ho ale nebral, zvedl ho až své sestře. Té sdělil, že je v Praze. „Na pražské nádraží byla okamžitě vyslána hlídka, aby ověřila, že se opravdu jedná o pohřešovaného muže a zda je v pořádku. Muž hlídce po ztotožnění překvapeně sdělil, že nechápe, proč jeho přítelkyně nahlásila jeho pohřešování,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Nakonec se pohřešovaný muž za své chování omluvil, nevysvětlil ale, jak se do Prahy dostal. Času na to měl ale dost. Pátrání trvalo několik hodin. Do pátrací akce, která byla naprosto zbytečná, se zapojilo na tři desítky lidí. Záchranáři z horské služby, policisté ze čtyř krajů, policejní hlídky, policejní psovod, operační důstojníci a připraveni byli i piloti s vrtulníkem v Praze.

„Zhruba třicet zachraňujících, tedy policistů či členů horské služby, kteří v neděli večer tohoto lehkovážně chovajícího se muže v nepřízni počasí a obtížně přístupném terénu s vypětím sil hledali, by tak už v jeden okamžik nemohli být v případě nouze vysláni k jiné opravdové záchraně života či k další akutní události,“ dodala Kormošová.

Náčelník Horské služby Pavel Jirsa chování partnerů považuje za velký risk. V takovém terénu by se nikdo neměl rozdělovat. „Bohužel se s tak výrazným porušením pravidel bezpečného pohybu v horách setkáváme velice často, a zvláště v současné situaci nouzového stavu se takový přístup stává u návštěvníků hor dokonce obyčejem,“ dodává.

Policisté z Královéhradeckého kraje v minulém roce pátrali po 342 lidech. „Což znamená téměř každý den jedna ztracená osoba,“ zakončila Kormošová.