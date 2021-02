Jak probíhá výslech podezřelého, třeba z vraždy? Každý výslech je individuální a ne každý kriminalista to dokáže. V rozhovoru pro Blesk Podcast svou výslechovou činnost popsal bývalý elitní vyšetřovatel vražd Josef Doucha.

Výslech podezřelého je důležitý. Kriminalisté díky němu mohou objasnit třeba i závažný trestný čin vraždy. Jeho zachycení bývá vděčnou součástí filmů kriminálního žánru, jak ale policejní výslech probíhá doopravdy? V rozhovoru pro Blesk Podcast o tom promluvil bývalý kriminalista z oddělení vražd.

U policie pracoval Josef Doucha 27 let a byl u těch nejbrutálnějších vražd, ke kterým došlo na přelomu 80. a 90. let. Jak říká, proniknout do něčí duše, případně si získat něčí důvěru, je individuální proces. „Někteří se sami touží vyventilovat, jsou jiní, ze kterých abyste páčil slovo,“ řekl Josef Doucha v podcastu Blesku.

Kriminalista se při výslechu musí řídit trestním řádem, a to kriminalista označil za úskalí. Položená otázka podle něj nesmí být například návodná. „Nesmí být klamavá a tak dále. Skutečně položit otázku během výslechu, tak aby nebyla napadnutelná, není až tak jednoduchý,“ popsal.

Ve filmech se často můžeme setkat i s tím, že kriminalista vyslýchanému nabízí cigaretu. Získat si u někoho důvěru je podle Douchy samostatná kategorie. „Já bych ani nemohl nabídnout cigarety, páč nekouřím. Někdy takový ten vstupní rozhovor je velice důležitý,“ dodal.

Výslech ale není pro každého. Někomu jde lépe ohledávání, někomu zase vyslýchání. „Mně rozhodně výslechová činnost,“ dodal. O tom, jak to chodí při výslechu, se můžete dozvědět v přiloženém videu.