Ty okamžiky holčičce zůstanou před očima do konce života. Byla neděle 31. ledna, když se vydala se svými rodiči na výšlap do hor. Do údolí Carmonica v nejjižnější části italských Alp s nimi šli i další dva kamarádi.

Na trase podle italských médií měla skupinka výletníků narazit na místo, kudy se prohnala menší lavina. Maminka Valeria na kluzkém korytě, které po sobě stržený sníh zanechal, uklouzla a sunula se dolů k okraji srázu.

Manžel, jenž jí chtěl pomoci, se vrhl za ní, výsledkem ale bylo, že se oba ze srázu zřítili. Bezmocná dceruška vše vyděšeně sledovala. Od nedělního výletu, který na první pohled nevěstil nic zlého, zůstala sirotkem. Lidé se na ni skládají na GoFundMe.com, vybrali už v přepočtu přes 6 milionů korun.

Po dvojici, která se podle deníku Daily Star zřítila z 200metrového srázu, pátrala policie, horská služba, místní hasiči i několik dobrovolníků z nedalekého města Brescia. Těla nešťastné dvojice později našli, oba byli na místě mrtví.

Holčičku kamarádi odvedli do bezpečí a později ji předali jejím prarodičům. Pohřeb rodičů se konal 3. února. Před jejich rakvemi se skvěla dvojice kytic bílých růží. Nápis na rozloučenou, který byl na pohřbu u rakví, byl srdcervoucí. „Sbohem, maminko a tatínku,“ stálo na něm.

Vyšetřování tragédie stále probíhá, ale úřady už nyní uvedly, že v případu nefiguruje žádný podezřelý. A po dříve šťastné rodince zůstanou už jen fotografie, na nichž se trojice tak ráda a tak láskyplně objímala...