Kriminalisté na Pelhřimovsku rozplétají podezřelé úmrtí ženy (+44). Podle informací Blesku se zajímají především o jejího manžela (39), se kterým se údajně chtěla rozvést. Policie po muži vyhlásila pátrání.Na to ale může být už pozdě.

Policie zatím jen potvrdila, že řeší úmrtí ženy v Kamenici nad Lipou, další podrobnosti ale neupřesnila. „Prošetřujeme, jestli na úmrtí mohla mít podíl jiná osoba. Nařídili jsme soudní pitvu, abychom zjistili příčinu a dobu smrti,“ řekla policistka Dana Čírtková.

Jenže Blesk.cz má k dispozici dokument, který vyvěsili úředníci v domě, kde spolu manželé bydleli. Prý se tam objevil jen pouhý den před tím, než byla žena v bytě nalezena bez známek života. Jde o předběžné opatření Okresního soudu v Pelhřimově. Původně ho nesli manželovi, toho však v místě bydliště nenalezli.

Podle něj se měl muž odstěhovat. „Dáváme vyrozumění povinnému (...) o vykázání ze společného bydlení a nenavazování kontaktů s oprávněnou (ženou, pozn. red.), včetně nežádoucího obtěžování oprávněných jakýmkoliv způsobem,“ píše se v dokumentu.

Předběžné opatření Okresního soudu v Pelhřimově. | Archiv Blesku, Policie ČR

V něm soud informuje muže i o tom, že pokud by si chtěl z bytu vyzvednout své věci, měl by ještě před tím informovat soud. To ale zřejmě neudělal…

Policie o den později zahájila vyšetřování a manžel se objevil v policejním pátrání. Podle informací Blesk.cz byl jeho vůz nalezen u vodní nádrže Orlík. Údajně tam měl spáchat sebevraždu skokem z mostu.

Nad Žďákovským mostem více než hodinu kroužil policejní vrtulník s termovizí. Tiskový mluvčí Jiří Matzer k akci uvedl, že se jednalo o pátrání po pohřešované osobě. Muž ale v databázi pohřešovaných osob již nefiguruje.