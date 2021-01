Kamenné popraviště z 16. století se nachází na severu asi kilometr od Horního Slavkova na Šibeničním vrchu. Podle Runda je to jedno z mála popravišť v Česku, která se dochovala do současnosti. „To, co tam dneska vidíme, je romantická dostavba z minulého století. Kamenné pilíře jsou nyní vysoké zhruba dva metry, ale před přestavbou v třicátých letech dvacátého století byly vysoké až 6 metrů a to z důvodu, aby byli oběšenci již z dálky vidět,“ odhaluje temnou minulost.

Kamenné pozůstatky zdi jsou kulatého půdorysu a vystupuje z nich několik pilířů do výšky. Kat se s člověkem poslaným na smrt mohl v dávných dobách uzavřít do interiéru budovy, aby se sám nachystal a připravil odsouzeného na smrt. Podle Runda zde naposledy popravili 10. září 1751 paní Marii Alžbětu Früchtlovou, která zavraždila svého manžela a služebnou: „Usekli jí zde jednu ruku a hlavu,“ dodává ředitel Muzea Sokolov.

Jen sto metrů odsud se stala v sobotu v noci dvojnásobná vražda. Podle informací Blesk.cz měl žárlivý milenec zabít druhého milence a ženu. Pak se chtěl také zabít, ale nezvládl to a sám se nahlásil na Policii ČR.

