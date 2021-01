Do středisek hor v Královéhradeckém kraji dnes vyrazily stovky lidí. Turisté a běžkaři dnes do 09:00 zcela zaplnili parkoviště na Šerlichu pod hřebenem Orlických hor. V hlavních střediscích Krkonoš takový nápor nebyl, podle policie byla parkoviště v Krkonoších obsazena přibližně z 60 procent. Oproti tomu Jeseníky hlásily vysokou návštěvnost, díky vydatnému sněžení tu panují dobré podmínky pro zimní sporty.

„Parkoviště jsou plná. Po silnici přes Šerlich je možný jen průjezd. Policejní hlídky jsou na místě,“ řekla ráno mluvčí policie Eliška Majerová. V minulosti, například 1. ledna, neukáznění řidiči na Šerlichu parkovali podél silnice a blokovali dopravu. Po silnici měli problém projet i silničáři. „Po 15:00 nápor opadl a parkoviště se začala vyprazdňovat. Hlídky policie byly na místě po celý den,“ doplnila odpoledne mluvčí.

Orlické hory - Upozornění pro návštěvníky, kteří míří do Deštného v Orlických horách. Z důvodů zaplněných parkovacích kapacit v této oblasti regulujeme dopravu. Průjezd z Deštné na Šerlich a Orlické Záhoří možný. #policiehkk pic.twitter.com/3KG1JPqOUF — Policie ČR (@PolicieCZ) January 24, 2021

Horské sedlo pod Šerlichem je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. K atraktivnosti lokality přispěla i nedávno otevřená rozhledna na Velké Deštné, ke které se lze nejsnáze dostat právě ze sedla pod Šerlichem.

Posílené vlaky do Jeseníků

„Víkendová návštěvnost byla v Jeseníkách celkem vysoká. Byli tady hlavně turisté a běžkaři a také něco málo skialpinistů. Hodně lidí také vyrazilo ven se sáňkami či boby,“ uvedl dispečer Horské služby Jeseníky.

V Jeseníkách bylo o víkendu zataženo a sněžilo. V sobotu navíc foukal silný vítr. Dnes měli běžkaři k dispozici například trasy v okolí Paprsku či na Švýcárnu a dál na Praděd. „Paprsek dnes paráda. Lidí jak much, ale všude upraveno,“ komentovali dnešní návštěvnost správci facebookových stránek Běžky v Jeseníkách.

České dráhy kvůli velkému množství lidí mířících do Jeseníků od tohoto víkendu ještě více posílily vlakové spoje na trase ze stanice Zábřeh na Moravě do Jeseníku. Vlaky na této trati zastavují v turisty oblíbených obcích Branná na Šumpersku a Ostružná či Ramzová na Jesenicku. Víkendové spoje by měly být posíleny do konce února.

Kabinová lanovka na Černou horu funguje

A Krkonoše? „Návštěvnost byla nižší než minulý víkend. Kabinková lanovka Janské Lázně - Černá hora na hřebeny Krkonoš vyvezla necelé 2000 lidí. Šlo především o rodiny s dětmi, které vyrazily na čerstvý vzduch, a běžkaře,“ řekla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Na Černé hoře a v jejím okolí měli běžkaři od soboty připraveno 22 kilometrů tratí. Kromě takzvaného Malého běžeckého okruhu a Černohorské silnice byl připravený i Velký běžecký okruh. „Na víkend se také letos poprvé otevřela Černohorská sáňkařská cesta. Lidé tak mohli z Černé hory sjet po tradiční sáňkařské cestě nebo zkombinovat pěší výlet se sjezdem na saních po Černohorské silnici,“ uvedla Plchová.

Na běžecké okruhy i na sáňkařskou cestu mohou lidé podle ní vyrazit i ve všední dny. V provozu bude nadále kabinová lanovka na Černou horu a také výdejní okénko půjčovny v Janských Lázních.

Na hřebenech Krkonoš leží 70 až 100 centimetrů sněhu. Po mírném oteplení se dnes opět ochladilo a na povrchu sněhové pokrývky se vytvořila krusta. Stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. „Pod krustou je sněhová pokrývka stále vlhká až mokrá. Zde se mohou vyskytnout laviny klouzavé,“ uvedl lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.