Pane ministře, nejdřív mi dovolte osobnější otázku. V prosinci jste měl zdravotní příhodu a skončil jste na domácí léčbě. Odpočinul jste si během svátků?

Mám se nyní přiměřeně věku a situaci, ale určitě je mi lépe. Víte, mně se už v minulosti stalo, že tělo prostě vypnulo na konci roku. Celý rok jede na adrenalin, a když zjistí, že si může na chvíli odpočinout, tak se podle toho zachová. Tentokrát to ale bylo horší a doslova mi to vyhodilo pojistky. Bylo fajn, že to přišlo v dobu, kdy jsem se prostě zavřel doma, četl jsem si a vypnul jsem okolní svět. Maximálně jsem se šel někam projít. Kdyby bylo jaro nebo léto, šlo by to lépe. V zimě bych nejradši hibernoval, jako medvěd.

V tu dobu jste akorát řešil konec uhlí v Čechách, ale také otravu Bečvy, ke které došlo v září. Ostatně i kvůli ní Vám bylo věnováno nejvíce pozornosti. Jak je na tom nyní vyšetřování?

Na tyto týdny nebudu vzpomínat v dobrém. Strašně mě mrzí, co se kolem toho rozpoutalo. Kdyby se to nezpolitizovalo, tak se dělo, co se u podobných velkých havárií běžně děje, tedy důkladné a třeba i delší vyšetřování. Když začnu od konce, já nemám víc informací od policie než veřejnost, ale vše je pod obrovským tlakem médií. Poslední informaci, kterou mám, je to, že znalecký posudek objednaný policií měl být hotov 20. prosince a jsem hodně zklamaný, že není. Byl jsem přesvědčen, že se viník brzy najde, ale v průběhu šetření se postupně objevilo několik dalších scénářů.

Brabec: Není to pod kobercem, ale držím mlčenlivost

A proč tedy posudek již není?

To je především otázka na policii, ale těch vlivů může být víc. Zdrojů kyanidů je tam dle dostupných info více, bylo potřeba udělat stovky rozborů atd.. Mně ale nejvíc mrzí, že to vyvolalo podezření, že se to zakopává pod koberec. Natvrdo bych chtěl říct, na vše, co je mi drahé, že to nikdo nezakopává. Policie to ale logicky musí dotáhnout do stavu, kdy má dostatek důkazů, potřebuje nezpochybnitelné podklady pro obvinění a alfou i omegou je ten znalecký posudek.

Co mě ale mrzí je to, že stále nevíme přesný zdroj znečištění. Dobrou zprávou ale je, že Bečva není mrtvá řeka. Nechali jsme si udělat, stejně jako i Povodí Moravy, z renomovaných pracovišť studie a ty dokazují, že přežila část ryb a i velká část bezobratlých živočichů. Řeka by se tak mohla vrátit k normálnímu stavu dříve, než se začátku čekalo. Musí se ale jasně ukázat na příčinu toho, co se přesně stalo. Hlavně z důvodu prevence opakování podobné havárie.

Nicméně jste byl kvůli šnečímu tempu vyšetřování terčem kritiky...

To, že opozice používá argumenty, které se jí hodí a kritizuje vládu, od toho je to opozice. To je něco, s čím všichni umíme žít. Ale v řadě případů to byly nefér osobní útoky, které se špatně odvrací, když jste v situaci, kdy opravdu nemůžete nic říct. Řada lidí z inspekce i jiných organizací má v této kauze podepsanou mlčenlivost a mohli by se vystavit trestnímu stíhání. Už jsem několikrát řekl, že bych si nafackoval za to, že jsem si na konci září dovolil vyjádřit víru, že bude viník nalezen rychle. A věřte mi, že jsem nejvíc nešťastný z toho, že to tak rychle nešlo..

A nemrzí vás tato kritika?

Trápí mě, že si někteří lidé mysleli, že jsme se na tom podíleli. Jako kdyby tam někdo z nás přišel s kanystrem a vylil kyanidy do řeky. Někdo dokonce naznačoval, že v tom jedou všichni… vodoprávní úřad, hasiči, ministerstvo, povodí Moravy, policie, státní zastupitelství a že ty desítky lidí, co se tam pohybovaly, byly řízení někým na dálku. To je absolutní a promiňte mi to slovo, blbost.

Za celou kariéru mě mrzí toto nejvíce, i kvůli tomu, jak dlouho to trvá. Svědomí mám ale čisté.

Bečva každopádně nebyla jediná věc, kterou jste loni řešil. Už jsme tu nakousli konec uhlí, ale čím dalším by se mohl podle vás resort pochlubit?

Výrazně se vylepšila situace kolem boje se suchem. Běží stovky a tisíce projektů. Ve druhém pololetí loňského roku byla důležitá odpadová legislativa. V tom nastala revoluce. Posouváme se více k oběhovému hospodářství. Odpad přestává být tím, co chceme schovat a zakopat pod zem, ale bereme to jako surovinu. Jsem moc rád, že po tolika letech se povedlo legislativu dotáhnout do konce.

Další věci je uhelná komise. Ta dokončila pro minulý rok svou práci a navrhla závěr, kterým se bude zabírat vláda. Není to konec uhelné komise a já bych byl rád, aby dále pracovala.

Uhlí už jsme tu nakousli víckrát. Nyní je ve hře jeho konec v Česku v roce 2038. Řada ekologů ale poukazuje na to, že je to příliš pozdě.

Já podporoval rok 2033, ale i rok 2038 je obrovský posun. Ještě před rokem se hovořilo, že uhlí tu bude určitě minimálně do roku 2050. ČR má ložiska uhlí, která by v některých lomech vystačila do roku 2100. Mění se i situace v přístupu k uhlí a poptávce. Doba uhelná končí a je to nezvratný fakt

Víte, ČR je poměrně závislá na energetice z uhlí, a ač ekologům rozumím a diskutovali s námi věcně, je to výsledek mnoha odborných debat. A je možné, že uhlí skončí dříve, než v roce 2038, ale nebude to rozhodnutí politické, ale spíš ekonomické, protože uhlí prostě přestane být cenově konkurenceschopné. A navíc, zásadní snížení spalování uhlí v elektrárnách i teplárnách proběhne už do roku 2030.

„Češi pitnou vodu prosplachují“

Ještě bych s vámi ráda probrala problém se suchem. Loňský rok byl poměrně deštivý, nezapomnělo se kvůli tomu na sucho?

Nezapomnělo a nesmí se zapomenout. Minulý rok byl nadprůměrně deštivý, ale hlavně ve srovnání s těmi předchozími suchými roky. Pak přijde normální rok a nám se zdá, že je deštivo. Je vidět, jak se situace mění i v tom, na co nahlížíme jako na normální stav. Dneska když v Praze sněží, mám na rozdíl od silničářů radost, znamená to další vláhu.

Máme oproti loňskému začátku roku velkou výhodu, že do nové vegetační sezóny budeme startovat s lepší pozicí z hlediska nasycenosti zemědělské půdy i stavu podzemních vod. Ale i tak by nás mohlo překvapit, že takřka čtvrtina území je nadále ve stádiu sucha i v této době, pokud se bavíme o zdrojích podzemních vod.

Asi tři roky zpátky jste v jednom rozhovoru zmiňoval, že peněz máte dost, ale nikdo je nebere. Je tomu již jinak? Co například program Dešťovka?

Zajímají se určitě, teď jsem se díval na aktuální čísla. Od roku 2017, kdy jsme Dešťovku spustili, jsme schválili více než 6 tisíc žádostí zhruba za 230 milionů korun. Na letošní rok nám ještě zbývá 80 milionů korun. Znovu bych rád zdůraznil, že Dešťovka je výborný program pro všechny majitele rodinných domů, především samozřejmě pro zahrádkáře. A není to jen o zachycování dešťové vody, ale i o využití tzv. šedé vody, kterou lze po jednoduchém přečištění použít třeba na splachování záchodu.

Kolik litrů takto proteče v českých domácností záchodem?

Jen v Praze ročně proteče záchodem 12 miliard litrů kvalitní pitné vody! A pokud mají lidé možnost využít na splachování vodu dešťovou nebo šedou, tak mohou ušetřit mnoho tisíc korun ročně. Lidé v nových bytových domech využívajících moderní technologie využití srážkové i šedé vody ušetřili až 25 procent nákladů za vodu.

Poslední dotaz pak směřuje na vaši budoucnost, přeci jen se blíží volby. Co máte v plánu?

Pokud dostanu nominaci do sněmovních voleb, jsem připraven kandidovat za hnutí ANO v Ústeckém kraji. A samozřejmě udělám maximum, abychom vyhráli. Jsou věci, na kterých bych se rád i nadále podílel. Nastartovali jsme spoustu věcí, které, když to zjednoduším, změnily vnímání o celém resortu. Některé ekologické nevládky nás sice kritizují, že bychom měli být v něčem ambicióznější, ale jsem přesvědčen, že jsme se stali předvídatelným partnerem a pro širokou veřejnost srozumitelným úřadem, který kromě ochrany přírody a krajiny také milionům občanů nabídl atraktivní programy, která posouvají jejich bydlení a každodenní život k šetrné prosperitě s velkým přínosem pro životní prostředí, ať už jde o kotlíkové dotace, Dešťovku, Novou zelenou úsporám, program výsadby 10 miliónů stromů. A z toho máme velkou radost.